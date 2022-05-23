Sayısal Ballı hafta ne zaman? - Haberler

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Sayısal Ballı hafta ne zaman?

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Sayısal Ballı hafta ne zaman?

Çılgın Sayısal Loto, pazartesi, çarşamba, cumartesi günleri çekilmektedir. Sayısal Ballı hafta ne zaman? sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte, Sayısal Loto'nun ballı haftası...

Sayısal Ballı hafta ne zaman, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Çılgın Sayısal Loto haftanın belirli günlerinde çekiliyor ve meraklıları yakından takip ediyor.

SAYISAL BALLI HAFTA NE ZAMAN?

Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto'da oyunseverlerin şansına şans katacak ve illa ki kazandıracak 'Ballı Hafta' 23 Mayıs Pazartesi başlıyor. 23, 25 ve 28 Mayıs'ta, üç özel çekilişin yapılacağı 'Ballı Hafta'da alt kategorilerde bilenlere ilave 20 milyon TL verilecek.

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Çılgın Sayısal Loto, Gündem, Ekonomi, Haberler

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