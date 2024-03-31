OY SAYIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde sayım saat kaçta başlayacak, sandıklar ne zaman açılacak?

Sayım ne zaman başlayacak? Sorusu merak ediliyor ve araştırılıyor. Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başında. Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek. Peki,Sayım ne zaman başlayacak? 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde sayım saat kaçta başlayacak, sandıklar ne zaman açılacak?

OY SAYIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kahramanmaraş, Rize ve Gaziantep'in de aralarında bulunduğu 32 ilde seçmenler saat 07.00 itibarıyla sandık başına giderken, İstanbul, Ankara ve İzmir'in bulunduğu 49 ilde ise oy verme işlemi saat 08.00'de başladı. YSK'nın kararıyla 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde oy verme saatleri belirlendi. 32 ilde oy verme saatleri 07.00-16.00 olarak değiştirildi, diğer illerde ise saatler 08.00-17.00 olarak açıklandı. Seçim sandıklarında oy verme işlemleri sona erdikten sonra oyların sayımına başlanacak.

OY SAYIMI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

YSK Başkanı Ahmet Yener, Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullandı. Yener yaptığı açıklamada, "An itibarıyla oyumuzu kullandık. Tüm seçmenlerimizin oylarını kullanmalarını bekliyoruz. Olumsuz bir durum yok, sorunsuz şekilde oy verme işlemi devam ediyor. Saat 21:00'de yayın yasakları sona eriyor. Saat 17:00'den sonra yayın yasakları kalkmadan basın mensuplarımızın kurallara uymasını istiyoruz" dedi.