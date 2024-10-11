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Savunma sanayii katkı payı nedir? Savunma sanayine kimlerden para alınacak? (100 bin TL üzeri limitli kredi kartları)

Savunma sanayii katkı payı nedir? Savunma sanayine kimlerden para alınacak? (100 bin TL üzeri limitli kredi kartları)
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Savunma Sanayii Destekleme Fonu (SSDF) kaynaklarının artırılması amacıyla Savunma Sanayii ile ilgili bazı düzenlemeler hakkında Kanun'da değişikliğe gidiliyor. Savunma sanayii katkı payının ne olduğu merak ediliyor. Vatandaşlar, konu ile ilgili detayları araştırıyor.

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler hakkında kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Birçok kişi Savunma sanayisi için vatandaştan alınacak katkı payını merak ediyor. Konu ile ilgili araştırmalar yapılmaya devam ediliyor. Peki, Savunma sanayii katkı payı nedir? Savunma sanayine kimlerden para alınacak?

SAVUNMA SANAYİİ KATKI PAYI NEDİR?

Kredi kartlarına yönelik katılma payı, kartı çıkaran kuruluşlar tarafından her yılın ocak ayının 5'inci günü itibarıyla kart hamilinin hesabına yansıtılacak, ilgili dönem hesap ekstresinde gösterilecek, kart hamilinden tahsil edilen tutar tahsilatı izleyen ayda verilmesi gereken banka ve sigorta muameleleri vergisi beyannamesiyle beyan edilecek ve bu verginin ödeme süresi içerisinde ödenecek. Yıl içinde alınan veya limiti anılan bent kapsamına giren kartlara ait katılma payı, kartın kullanıma açıldığı veya limit artışının yapıldığı ayın hesabına yansıtılacak, bu bent kapsamında ödenecek.

Noterlerde yapılan işlemlerden alınan katılma payları satış, devir, tescil işlemleri esnasında, diğer işlemlerde noterlik ücreti ile birlikte noterler tarafından tahsil edilecek ve Noterlik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca beyan edilerek ödenecek. Söz konusu pay ödenmeden işlem yapılmayacak. Pay ödenmeden işlem yapılması durumunda işlemi yapan noterler, payı ödemekle yükümlü olanlar ile birlikte müteselsilen sorumlu olacak.

Katılma payı ödemekle yükümlü olanlar tarafından ödenmesi gereken Fon'a ait meblağ hakkında Vergi Usul Kanunu ile Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanacak. Katılma payına ilişkin hükümler, 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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