Yeni Kabine'yi cumartesi günü belirleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlıklar dışında diğer kritik kurumlara da atamaları sürdürüyor. MİT'in başına İbrahim Kalın, Genelkurmay Başkanlığı'na ise geçici olarak Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever'in getirilmesinin ardından son atama Savunma Sanayii Başkanlığı'nda gerçekleşti. Peki, Savunma Sanayii Başkanı kim oldu 2023? Savunma Sanayi Başkanlığı'na kim atandı, hangi isim? İşte detaylar...

Savunma Sanayii Başkanı kimdir? Savunma Sanayii Başkanı kim oldu? Savunma Sanayii Başkanı görevine kim atandı? gündemin merak edilen başlıkları arasında geliyor. Peki, Savunma Sanayii Başkanı kim oldu 2023? Savunma Sanayi Başkanlığı'na kim atandı, hangi isim? İşte bilgiler...

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI KİM OLDU?

MİT ve Genelkurmay Başkanlığı'nın ardından Savunma Sanayii Başkanlığına da yeni bir isim atandı. Prof Dr. İsmail Demir'in yerine ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof Dr. Haluk Görgün getirildi.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Savunma Sanayii Başkanı olarak atandı. Twitter hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Savunma Sanayii Başkanlığına Sayın Haluk Görgün'ü atamıştır." dedi.

HALUK GÖRGÜN KİMDİR?

1973 yılında İstanbul'da doğmuştur. Lisans ve yüksek lisans eğitimlerini Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır. Prof. Dr. Haluk Görgün daha sonra 2003 yılında New York ABD'de Rensselaer Polytechnic Institute'da doktora eğitimini tamamlamıştır. Doktora mezuniyetinin ardından University of Connecticut'ta 2004-2005 yılları arasında doktora sonrası bilimsel çalışmalarda bulunmuştur.