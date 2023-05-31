Seçimden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabineyi cuma günü açıklaması bekleniyor. Bakanlar kurulu öncelikle milletvekili seçilen bakanlara görev verilip verilmeyeceğinin netleşmesiyle şekillenecek. Peki, Savunma bakanı kim olacak? Yeni savunma bakanı kim olacak?

Savunma bakanı kim olacak? sorusu merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimini kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Kabine'yi cuma günü açıklaması bekleniyor. Milletvekili seçilen bakanlara görev verilip verilmeyeceğinin netleşmesiyle şekillenecek olan liste merak ediliyor. Arama motorlarında ise Savunma bakanı kim olacak? Yeni savunma bakanı kim olacak? soruları aratılıyor.

SAVUNMA BAKANI KİM OLACAK?

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimini kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Kabine'yi cuma günü açıklaması bekleniyor. Milletvekili seçilen bakanlara görev verilip verilmeyeceğinin netleşmesiyle şekillenecek olan listede; İçişleri Bakanlığı için Süleyman Soylu, Hakan Fidan, Fuat Oktay ve Seyfullah Hacımüftüoğlu isimleri öne çıkarken, Hazine ve Maliye olarak ayrılması gündemde olan Hazine ve Maliye Bakanlığı içinse Cevdet Yılmaz ve Lütfen Elvan'ın ismi geçiyor. İşte kulislerde konuşulan tüm isimler.

Savunma Bakanlığı için konuşulan isimler arasında Hulusi Akar, Yaşar Güler ve Ümit Dündar yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı: Hakan Fidan, Mehmet Şimşek, Binali Yıldırım

Meclis Başkanlığı: Numan Kurtulmuş, Fuat Oktay

İçişleri Bakanlığı: Süleyman Soylu, Hakan Fidan, Hasan Doğan, Vasip Şahin, Fuat Oktay, Seyfullah Hacımüftüoğlu

Dışişleri Bakanlığı: Mevlüt Çavuşoğlu, İbrahim Kalın, Hakan Fidan

Adalet Bakanlığı: Mustafa Şentop, Ali İhsan Yavuz, Şaban Yılmaz

Enerji Bakanlığı: Berat Albayrak, Alpaslan Bayraktar, Mustafa Yılmaz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Kübra Güran Yiğitbaşı, Ravza Kavakçı, Arzu Akalın, Saliha Okur

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Bülent Turan, Adnan Ertem, Ruhi Ersoy

Kültür ve Turizm Bakanlığı: Bakanlığın Kültür ve Turizm olarak ayrılabileceği belirtiliyor. Mehmet Nuri Ersoy, Menderes Türel, Nadir Alpaslan, Ahmet Misbah Demircan, Serdar Çam, Mustafa Destici

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Hazine ve Maliye olarak ayrılabileceği belirtiliyor. Mehmet Şimşek, Cevdet Yılmaz, Lütfü Elvan, Osman Arslan, MehmetAli Akben

Sağlık Bakanlığı: Fahrettin Koca, Necdet Ünüvar, Cevdet Erdöl, Mehmet Ali Aydınlar

Gençlik ve Spor Bakanlığı: Fatih Şahin, Hamza Yerlikaya, Hidayet Türkoğlu, Enes Eminoğlu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: Murat Kurum, Mehmet Özhaseki, Ömer Bulut

Milli Eğitim Bakanlığı: İbrahim Er, Ali İhsan Yavuz, Yusuf Tekin, İsmet Yılmaz, Erhan Afyoncu

Tarım ve Orman Bakanlığı: Vahit Kirişçi, İbrahim Yumaklı, Akif Balta

Sanayi Bilim ve Teknoloji Bakanlığı: Rıfat Hisarcıklıoğlu, Mehmet Fatih Kacır, İsmail Demir, Temel Kotil

Ticaret Bakanlığı: Vedat Demiröz

Ulaştırma Haberleşme Altyapı Bakanlığı: Ahmet Arslan, Ömer Fatih Sayan, Mustafa Ilıcalı

Afet Bakanlığı ve Göç Bakanlığı: Mehmet Güllüoğlu, Gökmen Çiçek, Seddar Yavuz.