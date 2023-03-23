Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 6 Şubat 04.17'de 7.7 büyüklüğündeki Pazarcık ile 9 saat sonra meydana gelen Elbistan merkezli depremlerin ardından 20 Şubat'ta Defne merkezli 6.4 büyüklüğünde bir ana şok daha yaşandığını hatırlattı. Açıklamalar sonrası Savrun Fayı nerede ve Savrun Fayı nereden geçiyor merak edildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerinin ardından arazideki gözlemler ve sismolojik verilerin artçı şok niteliğindeki bazı depremlerin "Savrun Fayı" adı verilen fayın kuzey segmenti üzerinde yoğunlaştığını söyledi. Peki, Savrun Fayı nerede, Savrun Fayı nereden geçiyor?

SAVRUN FAYI NEREDEN GEÇİYOR?

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 6 Şubat 04.17'de 7.7 büyüklüğündeki Pazarcık ile 9 saat sonra meydana gelen Elbistan merkezli depremlerin ardından 20 Şubat'ta Defne merkezli 6.4 büyüklüğünde bir ana şok daha yaşandığını hatırlattı. Ana şokların ardından 15 bini aşan artçı şokların bölgeyi belirli aralıklarla sürekli sarstığını belirten Sözbilir, "Arazideki gözlemlerimiz ve sismolojik veriler birlikte değerlendirildiğinde, artçı şok niteliğindeki bazı depremlerin 'Savrun Fayı' adı verilen fayın kuzey segmenti üzerinde yoğunlaştığını görüyoruz." dedi.

Savrun Fayı'na ilişkin bilgi veren Sözbilir, şunları kaydetti: "Savrun Fayı ikinci ana şokta kırılan Çardak Fayı'nın doğu ucundan başlar, Göksun güneyinden geçerek Kadirli ilçesine kadar uzanır. Fay, 20 km ve 40 km uzunluğundaki 2 fay segmentinden yapılıdır. 6 Şubat tarihindeki ana şoklardan sonra Göksun tarafında önemli oranda stres birikimi nedeniyle, Savrun Fayı'nın kuzeydeki segmenti üzerinde 4.9'a varan büyüklükte çok sayıda deprem olmaktadır. Normal şartlarda 20 km uzunluğundaki bir fay segmenti 6.2 büyüklügüne varan deprem üretebilir. Benzer şekilde daha güneydeki 40 km uzunluğundaki fay segmenti ise 7.0 büyüklüğüne varan depremler üretebilir.