Son zamanlarda merak edilen konular arasında Savcıların silah taşıma yetkisi var mı? Sorusunu bulunuyor. Birçok kişi savcıların silah taşıma yetkisi bulunuyor mu, bulunmuyor mu? Sorusunu merak ediyor ve internet üzerinde araştırıyor. Peki, Savcıların silah taşıma yetkisi var mı? Savcılar silah taşıyabilir mi?

Savcıların silah taşıma yetkisi var mı? Sorusu, son zamanlarda birçok kişi tarafından oldukça merak ediliyor ve gün içerisinde Savcılar silah taşıyabilir mi? Sorusu ile birlikte sıklıkla araştırılıyor. Bu haberimizde merak eden vatandaşlar için Savcıların silah taşıma yetkisi var mı? Sorusunu yanıtladık. Peki, Savcıların silah taşıma yetkisi var mı? Savcılar silah taşıyabilir mi?

SAVCILARIN SİLAH TAŞIMA YETKİSİ VAR MI?

Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan ilgili yazıda, "694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında hâkim ve Cumhuriyet savcıları, sadece

bir adet yerli ve bir adet ithal silah alma hakkına sahiptirler. Anılan KHK uyarınca 2018 yılında yerli silah satın alma hakkını kullanan hâkim ve Cumhuriyet savcıları, ikinci bir yerli silah için yeniden başvuruda bulunamayacaklardır."