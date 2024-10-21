Türkiye Yenidoğan Çetesi'ni bir savcıyı makamında tehdit etmeleriyle tanıdı. Soruşturma savcısını tehdit eden Mustafa Kemal Zengin gözaltına alındı. Şu anda soruşturmada tutuklu bulunan 22 kişiyle cezaevinde. Çetenin makamında tehdit ettiği savcının, bebek katillerinin her an enselerinde olduğu ortaya çıktı. Peki, Savcı Y. E.kimdir? Yenidoğan Çetesi'nin çökerten kahraman Savcı Y. E.kimdir?

ÇETEYİ ÇÖKERTEN SAVCI KİMDİR?

Bebeklerin özel hastanelere nakledilerek haksız kazanç sağlanmasına yönelik soruşturmayı yürüttüğü sırada Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Y.E. ile 30 Ağustos'ta önce telefonla sonra da makamında görüşen avukat A.A, bazı şüphelilerin tahliyelerini gerçekleştirmezse savcıya yönelik suikast yapılacağı, ailesine zarar verilebileceği tehdidinde bulunmuştu. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, savcının yakınlarına ve yaşadıkları yerlere ilişkin bilgilerin ne şekilde sızdırıldığına dair araştırma yapılmış, savcının odasına kayıt cihazı yerleştirilmişti. Avukat A.A'nın irtibatı tespit edilen Mustafa Kemal Zengin'in görüştüğü savcıyı açık şekilde ölümle tehdit etmesi kayıt altına alınmıştı. Yapılan incelemede, savcının kişisel ve ailevi bilgilerinin tehdit edilmeden önceki bir tarihte 3 jandarma personeli tarafından sistemden sorgulandığı anlaşılmıştı. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alınmıştı. Öte yandan, savcı Y.E'nin yürüttüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip haksız kazanç elde ettikleri belirlenen, aralarında doktor ve hemşirelerin de bulunduğu 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında hazırlanan fezleke, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti.

Yazar Ahmet Hakan kahraman savcımız hakkında şu ifadeleri kullanarak Y. E.'yi köşesine taşıdı:

Büyükçekmece'de savcı.

Yenidoğan çetesinin soruşturmasını yürütüyor.

Yenidoğan çetesi, öyle cüretkâr bir çete ki...

Savcıyı, makam odasında ölümle tehdit ediyorlar.

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SAVCI HAKKINDA

Savcı Y. E., ilk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra hukuk fakültesinde lisans eğitimini tamamlamış ve sonrasında mesleki hayatına başlamıştır.