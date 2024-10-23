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Savcı Yavuz Engin ne dedi? Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı ne söyledi?

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Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin, operasyonla ilgili detayları ve süreci anlattı. Savcı Engin'in açıklamaları kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Peki, Savcı Yavuz Engin ne dedi? Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı ne söyledi?

Yenidoğan çetesini çökerten savcı Yavuz Engin ilk kez konuştu. Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcının açıklamasında ne dediği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yavuz Engin'in açıklaması ve detayları araştırılıyor. Peki, Savcı Yavuz Engin ne dedi? Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı ne söyledi? Detaylar haberimizde...

SAVCI YAVUZ ENGİN NE DEDİ?

Çetenin lideri olarak görülen Mustafa Kemal Zengin, Savcı Engin'i makamında tehdit etmişti. Engin ise bu durumu tersine çevirerek, Zengin'in tutuklanması sırasında onunla aynı karede yer alarak dikkat çekmişti.

Engin, "Bunun gibi birçok büyük operasyona imza attık. Medyaya düştüğü için gündem oldu. Makamlar önemli değil. Devlet görev vermişse en iyisini yaparım. Kimseden etkilenmeden, korkmadan, ölmeyi göze alarak bu Cumhuriyet Savcısı üniformasını giyiyorum. 2 bin 400 yıllık Türk devlet geleneğine kafa tutanlar pişman olacak. Bizimle hiç tanışmamış olmayı dileyecekler." dedi.

Savcı Yavuz Engin ne dedi? Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı ne söyledi?

Savcı Yavuz Engin ne dedi? Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı ne söyledi?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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