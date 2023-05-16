14 Mayıs seçimlerinin sona erdi ve seçim ikinci tura kaldı. Ülkenin gündeminde yer almaya devam eden seçim ile ilgili detaylar merak edilirken en sık aratılanlar arasında Savcı Sayan seçildi mi? Savcı Sayan milletvekili oldu mu? Savcı Sayan aday mı? soruları yer alıyor. İşte detaylar...

Savcı Sayan seçildi mi? merak edilenler arasında yer alıyor. Vatandaşlar arama motorlarında Savcı Sayan seçildi mi? Savcı Sayan milletvekili oldu mu? Savcı Sayan aday mı? sorularına yanıt arıyor. Seçimlerde oy sayımı devam ederken, merak edilen isimlerden birisi de AK Partili Savcı Sayan oldu. Ağrı Belediye Başkanlığı'ndan istifa edip İzmir 1. Bölge 6. Sıra'dan aday gösterilen Savcı Sayan'ın milletvekili olup olmadığı araştırılıyor. Peki, Savcı Sayan seçildi mi? Savcı Sayan milletvekili oldu mu? Savcı Sayan aday mı? Merak edilenler haberimizde yer alıyor.

SAVCI SAYAN SEÇİLDİ Mİ?

Ağrı Belediye Başkanlığı görevinden istifa edip AK Parti İzmir 1. Bölge 6. Sıra Milletvekili adayı olan Savcı Sayan son oy oranlarına göre seçilemedi. Sandıkların tamamına yakınının açıldığı İzmir'de AK Parti yüzde 31.01 oy alarak 4 milletvekili çıkarınca, Savcı Sayan dışarıda kaldı. Belediye başkanlığı görevinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğiyle istifa ettiğini öne süren Savcı Sayan, "Cumhurbaşkanımız bana 'Meclis'te olmanız gerekiyor' dedi. Öyle uygun gördüler, ben de kabul ettim." ifadelerini kullanmıştı. Savcı Sayan'ın şimdi ise yakın çevresine "Cumhurbaşkanımızın takdiri. Bu partinin bir neferi olarak her daim çalıştım, gayret ettim. Bundan sonra da çalışmaya devam edeceğim. Bizim düsturumuzda milletimize hizmet etmenin dışında başka bir gaye yoktur" dediği belirtilmişti.