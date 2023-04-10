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Savcı Sayan nereden, kaçıncı sırada aday gösterildi? Savcı Sayan hangi şehirden milletvekili adayı oldu?

Savcı Sayan nereden, kaçıncı sırada aday gösterildi? Savcı Sayan hangi şehirden milletvekili adayı oldu?

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14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi 26 siyasi parti milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na iletti. Ağrı Belediye Başkanlığından istifa eden Savcı Sayan'ın nereden aday gösterildiği merak konusu oldu. Peki, Savcı Sayan nereden, kaçıncı sırada aday gösterildi? Savcı Sayan hangi şehirden milletvekili adayı oldu? İşte detaylar...

Seçilemeyeceği yerden aday gösterilen Savcı Sayan'dan ilk yorum: Çalışmaya devam edeceğimSeçilemeyeceği yerden aday gösterilen Savcı Sayan'dan ilk yorum: Çalışmaya devam edeceğim
Milletvekilliği için belediye başkanlığını bırakan Savcı Sayan, İzmir'de 6'ıncı sıradan aday gösterildiMilletvekilliği için belediye başkanlığını bırakan Savcı Sayan, İzmir'de 6'ıncı sıradan aday gösterildi

26 siyasi parti, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na iletti. Milletvekili olmak için Ağrı Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Savcı Sayan'ın nereden aday gösterildiği merak konusu oldu. Listelerin teslimi sonrasında Savcı Sayan'ın kaçı sıradan aday gösterildiği araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Savcı Sayan nereden, kaçıncı sırada aday gösterildi? Savcı Sayan hangi şehirden milletvekili adayı oldu? Detaylar haberimizde...

SAVCI SAYAN NEREDEN, KAÇINCI SIRADA ADAY GÖSTERİLDİ?

AK Parti, milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. AK Parti, Milletvekili olmak için Ağrı Belediye Başkanlığından istifa eden Savcı Sayan'ı İzmir'den 6. sıradan milletvekili adayı gösterdi. Belediye başkanlığı görevinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emriyle istifa ettiğini öne süren Savcı Sayan, "Cumhurbaşkanımız bana 'Meclis'te olmanız gerekiyor' dedi. Öyle uygun gördüler, ben de kabul ettim." demişti.

Seçim Sonuçları

İzmir Seçim Sonuçları
Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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