Milletvekili olmak için Ağrı Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Savcı Sayan'ın nereden aday olduğu merak edildi. Seçime kısa süre kala seçime katılan partilerin adayları araştırılıyor. En sık aratılanlar arasında ise Savcı Sayan nereden aday oldu? Savcı Sayan hangi partiden aday? soruları yer aldı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) milletvekili aday listelerini sunmaları için siyasi partilere tanıdığı süre sona erdi. Sürenin dolmasıyla beraber partilerin tamamı aday listesini YSK'ya teslim etti. Son zamanlarda gündemde yer alan isim Savcı Sayan'ın nereden aday olduğu ise merak konusu oldu. Peki, Savcı Sayan nereden aday oldu? Savcı Sayan hangi partiden aday?

SAVCI SAYAN NEREDEN ADAY OLDU?

Milletvekili olmak için Ağrı Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Savcı Sayan, AK Parti tarafından İzmir 1'inci bölgede 6'ıncı sıradan aday gösterildi. AK Parti'nin o bölgeden son seçimlerde 4 milletvekili çıkarması nedeniyle işi çok zor olan Savcı Sayan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emriyle belediye başkanlığından istifa ettiğini söylemişti. AK Parti son seçimlerde o bölgeden 4 milletvekili çıkarması nedeniyle Savcı Sayan'ın işi çok zor. Belediye başkanlığı görevinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emriyle istifa ettiğini öne süren Savcı Sayan, "Cumhurbaşkanımız bana 'Meclis'te olmanız gerekiyor' dedi. Öyle uygun gördüler, ben de kabul ettim." demişti.

Öte yandan CHP'den istifa ettikten sonra AK Parti'ye geçen Savcı Sayan, Kasım 2015 Genel Seçimleri'nde de İzmir'den milletvekili adayı olmuş ancak seçilememişti.