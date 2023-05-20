AK Parti İzmir 1. Bölge'den 6. Sıra milletvekili adayı olarak seçimlere giren Savcı Sayan, Kuşadası'nda kalp krizi geçirdi. Peki, Savcı Sayan kimdir? Milletvekili adayı Savcı Sayan kim? Savcı Sayan yaşıyor mu?

AK Parti İzmir 1. Bölge'den 6. Sıra milletvekili adayı olarak seçimlere giren Savcı Sayan, Kuşadası'nda kalp krizi geçirdi. Kuşadası'ndan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Sayan'ın durumunun iyi olduğu yapılan anjiyo nedeniyle biraz hastanede biraz dinleneceği öğrenildi. Peki, Savcı Sayan kimdir? Milletvekili adayı Savcı Sayan kim? Savcı Sayan yaşıyor mu?

SAVCI SAYAN KİMDİR?

1971 yılında 24 çocuklu bir ailenin 12. çocuğu olarak Ağrı Tutak'da doğdu. İlk öğrenimini Tutak'da, Orta öğrenimini Muş Malazgirt'de, Lise öğrenimini Tutak Lisesinde okul birincisi olarak tamamlamıştır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunudur.

Eğitim Fakültesi'nde Pedagojik Formasyon eğitimini tamamlayıp, çeşitli okullarda öğretmenlik yapmıştır. İlçe Gençlik Kolu, İl Gençlik Kolu ve Genel Merkez Gençlik Kolları (1996-2000) MYK üyeliği görevlerinde bulunmuştur. İlçe Başkanlığı ve Ağrı il Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Doğu ve Güney Doğu Anadolu yörelerinde Töre cinayetleri, Kadınların Eğitimleri konularında çeşitleri çalışmaları mevcuttur. Savcı Sayan, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Ağrı Belediye Başkan adayı oldu. Tarım ve inşaat sektörüyle uğraşan Savcı Sayan, evli ve bir çocuk babasıdır.