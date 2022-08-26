Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Ağrı belediye başkanı Savcı Sayan geliyor. Peki, Savcı Sayan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, mesleği nedir? Savcı Sayan'ın hayatı, kariyeri ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz...

Savcı Sayan, Türk siyasetçi ve mevcut Ağrı belediye başkanıdır. Savcı Sayan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ağrı belediye başkanı Savcı Sayan'ın hayatı ve biyografisi!

SAVCI SAYAN KİMDİR?

Savcı Sayan (d. 1971; Tutak), siyasetçi ve mevcut Ağrı belediye başkanıdır.

Savcı Sayan doğum tarihi : 1971

Savcı Sayan kaç yaşında : 51 yaşında

Savcı Sayan nereli : Ağrı

Savcı Sayan mesleği ne : Ağrı belediye başkanı, Siyasetçi

1971 yılında 24 çocuklu bir ailenin 12. çocuğu olarak Ağrı Tutak'da doğdu. İlk öğrenimini Tutak'da, Orta öğrenimini Muş Malazgirt'de, Lise öğrenimini Tutak Lisesinde okul birincisi olarak tamamlamıştır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunudur.

Eğitim Fakültesi'nde Pedagojik Formasyon eğitimini tamamlayıp, çeşitli okullarda öğretmenlik yapmıştır. İlçe Gençlik Kolu, İl Gençlik Kolu ve Genel Merkez Gençlik Kolları (1996-2000) MYK üyeliği görevlerinde bulunmuştur. İlçe Başkanlığı ve Ağrı il Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Doğu ve Güney Doğu Anadolu yörelerinde Töre cinayetleri, Kadınların Eğitimleri konularında çeşitleri çalışmaları mevcuttur.

Savcı Sayan, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Ağrı Belediye Başkan adayı oldu. Tarım ve inşaat sektörüyle uğraşan Savcı Sayan, evli ve bir çocuk babasıdır.