AK Parti İzmir 1. Bölge'den 6. Sıra milletvekili adayı olarak seçimlere giren Savcı Sayan, Kuşadası'nda kalp krizi geçirdi. Bu nedenle birçok kişi tarafından Savcı Sayan'ın sağlık durumu ne? Sorusu merak edilmeye başlandı. Peki, Savcı Sayan'ın sağlık durumu ne? Savcı Sayan yaşıyor mu? Savcı Sayan kalp krizi mi geçirdi?

AK Parti İzmir 1. Bölge'den 6. Sıra milletvekili adayı olarak seçimlere giren Savcı Sayan, Kuşadası'nda kalp krizi geçirdi. Kuşadası'ndan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Sayan'ın durumunu merak eden birçok kişi tarafından arama motorları üzerinde Savcı Sayan'ın sağlık durumu ne? Sorusu araştırılıyor. Peki, Savcı Sayan'ın sağlık durumu ne? Savcı Sayan yaşıyor mu? Savcı Sayan kalp krizi mi geçirdi?

SAVCI SAYAN'IN SAĞLIK DURUMU NE?

Savcı Sayan, Kuşadası'nda kalp krizi geçirdi. Kuşadası'ndan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Sayan'ın durumunun iyi olduğu yapılan anjiyo nedeniyle biraz hastanede biraz dinleneceği öğrenildi.

2019 yerel seçimlerinde Ağrı Belediye Başkanı seçilen ve 2023 genel seçimlerinde milletvekili adayı olmak için Ağrı Belediye Başkanlığından istifa ederek İzmir 1. Bölge 6. Sıra milletvekili adayı olan Savcı Sayan'ın 2. tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimleri dolayısıyla seçim bölgesi ve çevresinde çalışma yaptığı öğrenildi.

BEYİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Savcı Sayan'ın resmi Twitter hesabını yöneten Basın Ofisi tarafından yapılan paylaşımda "2. Tur seçim çalışmalarına İzmir'de devam eden sayın Savcı Sayan, Aydın kanaat önderleri ile görüşmek üzere ilimize giderken yolda kalp krizi geçirmiş olup, acilen hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştır. Savcı beyin tedavisi devam etmektedir. Sevenlerine ve kamuoyuna duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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