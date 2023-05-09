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Savcı Sayan aday mı? 2023 Savcı Sayan nereden, hangi ilden aday oldu?

Savcı Sayan aday mı? 2023 Savcı Sayan nereden, hangi ilden aday oldu?

Gündem Haberleri

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Savcı Sayan aday mı? 2023 Savcı Sayan milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Savcı Sayan aday mı? 2023 Savcı Sayan milletvekili adayı mı? İşte detaylar...

İzmir'de Kılıçdaroğlu afişlerinin olduğu kıraathanede ortalık karıştı! CHP'li vekilin suçladığı Savcı Sayan'dan yanıt gecikmediİzmir'de Kılıçdaroğlu afişlerinin olduğu kıraathanede ortalık karıştı! CHP'li vekilin suçladığı Savcı Sayan'dan yanıt gecikmedi

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlenirken, Millet İttifakı cephesinde milletvekili aday listeleri üzerindeki çalışmalarda önemli bir gelişme yaşanmasının ardından vatandaşlar arama motorlarında Savcı Sayan aday mı? 2023 Savcı Sayan milletvekili adayı mı? Savcı Sayan aday mı? 2023 Savcı Sayan milletvekili adayı mı sorularına yanıt aradı.

ADAY LİSTELERİ AÇIKLANDI MI?

Yüksel Seçim Kurulunun (YSK), 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi, Kurulun internet sitesinde yayımlandı.

SAVCI SAYAN ADAY MI?

Savcı Sayan YSK'nın açıkladığı milletvekili aday listesinde yer alıyor.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Savcı Sayan Gündem Politika Haberler

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