Savcı Sayan aday mı? 2023 Savcı Sayan nereden, hangi ilden aday oldu?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Savcı Sayan aday mı? 2023 Savcı Sayan milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Savcı Sayan aday mı? 2023 Savcı Sayan milletvekili adayı mı? İşte detaylar...