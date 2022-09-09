Savcı mesleğini yapmak isteyenler Savcı maaşları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Savcı maaşları ve Savcı ücretleri hakkında araştırma yapanlar Savcı maaşları ne kadar? Güncel zamlı Savcı maaşları kaç TL? gibi soruların cevaplarını araştırıyor. Peki, Savcı maaşları ne kadar?

Kariyerini Savcı mesleği üzerine yapmayı düşünenler Savcı maaşları ne kadar? Güncel zamlı Savcı maaşları kaç TL? diye araştırıyor. Peki, Savcı maaşları ne kadar? İşte detaylar haberimizde…

MAAŞ NEDİR?

Maaş; bir kişiye yaptığı işin karşılığı olarak, düzenli şekilde ödenen para. Ücret ise genel anlamıyla maaşı ve ikramiye gibi diğer ödeme çeşitlerini de kapsar. Maaş, İşveren tarafından, çoğunlukla günlük, haftalık veya aylık şekilde ödenir. Maaşın miktarı genellikle bir iş günü veya saati baz alınarak hesaplanır.

MAAŞ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Brüt maaş hesaplaması yaparken SGK primi, işsizlik primi, gelir vergisi ve damga vergisini hesaba katarak işlem yapılır.

Basit bir formüle dökmek gerekirse;

Brüt maaş = net maaş + SGK primi + damga vergisi + gelir vergisi + işsizlik primi şeklinde hesaplanabilir.

SAVCI MAAŞLARI NE KADAR?

Savcı maaşları 12.930 ile 40.820arasında değişkenlik gösteriyor.