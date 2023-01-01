Gümüşhacıköy ilçesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Cihad Atabaş hakkında birçok detay merak ediliyor ve Savcı Cihad Atabaş kimdir? Sorusu başta olmak üzere Cihad Atabaş hayatı ve biyografisi araştırılıyor. Peki, Savcı Cihad Atabaş kimdir? Cihad Atabaş hayatı ve biyografisi!

Savcı Cihad Atabaş kimdir? Sorusu, yeni yılın ilk günlerinde en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Vatandaşlar tarafından merak edilen sorular arasında yer alan Savcı Cihad Atabaş kimdir? Sorusuna birçok kişi internet üzerinde yanıt arıyor. Cihad Atabaş hayatı ve biyografisi ise en çok merak edilen detaylar arasında. Peki, Savcı Cihad Atabaş kimdir? Cihad Atabaş hayatı ve biyografisi!

SAVCI CİHAD ATABAŞ KİMDİR?

9 Ağustos 2022'de Amasya'da göreve başlayan savcı Cihat Atabaş, 1992 yılında doğdu. İlk orta ve lise eğitiminden sonra çok istediği hukuk fakültesini kazanan Atabaş, bir sürü avukatlık yaptıktan sonra girdiğin hakimlik ve savcılık sınavını kazandı. Cihat Atabaş birçok ilde görev yaptıktan sonra son olarak Amasya'ya atandı. 1 Ocak 2023 tarihinde Gümüşhacıköy ilçesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Cihad Atabaş evinde ölü bulundu.