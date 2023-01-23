Usta sanatçı Perihan Savaş'ın Yılmaz Zafer'le evliliğinden olan oğlu Savaş Zafer, Melis Ketenci ile görkemli bir düğün töreni ile dünya evine girdi. Merak edilenler arasında ise Savaş Zafer kimdir? Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer kimdir? soruları yer aldı. Detaylar haberimizde...

SAVAŞ ZAFER KİMDİR?

1994 yılında doğan Savaş Zafer işletmecidir. Perihan Savaş ve Yılmaz Zafer'in oğulları olan isim Savaş Zafer geçtimiz günlerde Beşiktaş'taki Shangri-La Bosphorus Otel'de gerçekleşen düğünde nikah masasına oturdu. Aile ve yakın dostlarının katıldığı bir düğünle dünya evine giren ikili, kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Usta oyuncu Perihan Savaş'ın mutluluğu ise yüzünden okunuyordu. Çiftin düğününden ise ilk kareler gelmeye başladı. Sade bir gelinlik tercih eden Melis Ketenci güzelliği ile büyüledi.