3 Haziran Cumartesi günü gökyüzünde uçan savaş uçakları vatandaşları endişelendirdi. Arama motorlarında ise Savaş uçakları neden uçuyor? Son dakika! Ankara jet sesleri neden var, neler oluyor? soruları aratılıyor.

Bugün akşam saatlerinde meydana gelen uçan jetlerin ardından vatandaşlar Savaş uçakları neden uçuyor? Son dakika! Ankara jet sesleri neden var, neler oluyor? sorularına yanıt arıyor. Merak edilen Savaş uçakları neden uçuyor? Son dakika! Ankara jet sesleri neden var, neler oluyor? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

SAVAŞ UÇAKLARI NEDEN UÇUYOR?

Göreve Başlama Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyuna Külliye'nin A Kapısı'na varışta Atlı Tören Birliği katıldı. Erdoğan'ın süvari birliğiyle Külliye'ye girişi sırasında 101 pare top atışı yapıldı. Ayrıca Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarına bağlı ordu karargahlarında da 101'er pare top atışı gerçekleştirildi.