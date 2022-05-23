Savaş suçu nedir? Savaş suçu cezası ne? - Haberler

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, 28 Şubat'ta Ukrayna'nın Sumi kentinde Ukraynalı bir sivili öldüren 21 yaşındaki Rus askeri Vadim Shishimarin hakkında karar verildi. Rus asker, 62 yaşındaki Ukraynalı Aleksandr Shelipov'u öldürmekten suçlu bulunarak hapse mahkum edildi. Gelişme sonrası savaş suçu nedir,savaş suçu cezası ne merak edildi.

SAVAŞ SUÇU NEDİR?

Savaş suçu, askerî veya sivil, kişi veya kişilerin, savaş kanunları ihlâli için uluslararası ceza hukuku çerçevesinde cezalandırılabileceği suçtur. Bunlar özellikle, sivil halkın öldürülmesi, kötü muameleye tabi tutulması veya zorla çalıştırılması, savaş esirlerinin öldürülmesi ya da kötü muameleye tabi tutulması, rehinelerin öldürülmesi, kamu ve özel kişilerin mallarının yağmalanması, gereksiz yere şehirlerin yakılıp yıkılması gibi eylemleri kapsamaktadır. Devletler arası çatışmalarda savaş kanunlarının her ihlâli bir savaş suçu sayılmaktadır, ama devlet içi çatışmalarda yer alan ihlâller savaş suçu sayılmayabilir.

Savaş hukuku sınırları içinde, yerleşmiş güvenliğinin ihlâli, çatışma esnasında kabul edilmiş prosedürlerin ve kuralların çiğnenmesi, örneğin ateşkes bayrağını kaldıranlara saldırmak veya ateşkes bayrağını yanıltıcı şekilde kullanıp saldırmak, savaş suçu sayılır.

SAVAŞ SUÇU CEZASI NE?

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla ilgili olarak Ukrayna'da mahkemeye çıkarılan ve ilk savaş suçu yargılaması olarak kayda geçen davada Rus askere ömür boyu hapis cezası verildi. Tankçı komando askeri olan 21 yaşındaki Vadim Şişimarin, 28 Şubat tarihinde 62 yaşındaki sivil Oleksandr Şelipov'un kasten öldürülmesiyle suçlanıyordu.

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