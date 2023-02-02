Yayınlandığı döneme damga vuran ve oldukça büyük işlere imza atan Sıfır Bir dizisinin önemli karakterlerinden birisi olan Savaş Satış öldü mü? Merak ediliyor. Peki, Savaş Satış öldü mü? Sıfır Bir Savaş Satış öldü mü, yaşıyor mu?

Savaş Satış öldü mü? Sorusu, Sıfır Bir dizisi ve filmi izleyicileri başta olmak üzere birçok kişi tarafından arama motorları üzerinde araştırılıyor. Alışagelmiş dizilerin dışında farklı bir projeye imza atan ekibin yeni dizisi Kıyma'da oldukça ilgi gören yapımlar arasında yer alıyor. Peki, Savaş Satış öldü mü? Sıfır Bir Savaş Satış öldü mü, yaşıyor mu?

SAVAŞ SATIŞ ÖLDÜ MÜ?

Sıfır Bir filminde ve dizisinde olmak üzere başrol karakterlerinden birisi olan Savaş Satış hayatını kaybediyor. Dizinin son bölümünde baş düşmanı ile karşılaşan Savaş Satış, karşılıklı olarak alınan yaralar sonucunda hayatını kaybediyor. Sıfır bir filminde ise Savaş Satış karakteri, teslim olmamak için kendisini yüksek bir binadan aşağıya atarak hayatını kaybediyor.