Savaş Manço kimdir? Savaş Manço kaç yaşındaydı, nereli? Savaş Manço ne zaman vefat etti?

Anadolu rock müziğin kurucularından biri olan Barış Manço'nun abisi Savaş Manço'nun hayatı merak ediliyor. Peki, Savaş Manço kimdir? Savaş Manço kaç yaşındaydı, nereli? Savaş Manço ne zaman vefat etti? Savaş Manço hayatı ve biyografisi nedir?