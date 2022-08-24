Savaş Manço kimdir? Savaş Manço kaç yaşındaydı, nereli? Savaş Manço ne zaman vefat etti?
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Anadolu rock müziğin kurucularından biri olan Barış Manço'nun abisi Savaş Manço'nun hayatı merak ediliyor. Peki, Savaş Manço kimdir? Savaş Manço kaç yaşındaydı, nereli? Savaş Manço ne zaman vefat etti? Savaş Manço hayatı ve biyografisi nedir?
Kansere yenik düşerek hayata gözlerini yuman Savaş Manço'nun hayatı merak ediliyor. Peki, Savaş Manço kimdir? Savaş Manço kaç yaşındaydı, nereli? Savaş Manço ne zaman vefat etti? Savaş Manço hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
SAVAŞ MANÇO'NUN KİMDİR?
1945 tarihinde dünyaya geldi.
Pankreas kanseri nedeniyle yaşamını yitiren Savaş Manço, merhum müzisyen Barış Manço'nun abisidir. Savaş Manço, uzun yıllar boyunca Belçika'nın Liège şehrinde yaşadı. Belçika'da ikamet etmekte olan Savaş Manço, 6 aydır süren pankreas kanseri tedavisi sırasında vefat etti.
Kansere yenik düşerek hayata gözlerini yuman Savaş Manço, 75 yaşındaydı.