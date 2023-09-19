Ünlü fitness eğitmeni Savaş Cebeci'nin sağlık durumu merak konusu oldu. Cebeci'nin son durumu ve sağlıkla ilgili son gelişmeler hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, Savaş Cebeci sağlık durumu nasıl? Savaş Cebeci ne oldu, son durum ne? İşte detaylar...

Günlerdir birbirlerine laf atan fitness antrenörü Savaş Cebeci ile MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan sokakta kavga etti. Savaş Cebeci sağlık durumu araştırılan konular arasında yer alıyor. Savaş Cebeci ve Kaan Kazgan arasında gerçekleşen kavganın detayları araştırılıyor. Savaş Cebeci'nin son durumu merak konusu oldu. Peki, Savaş Cebeci sağlık durumu! Savaş Cebeci ne oldu, son durum ne? Detaylar haberimizde...

SAVAŞ CEBECİ SAĞLIK DURUMU!

Günlerdir birbirlerine laf atan fitness antrenörü Savaş Cebeci ile MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan sokakta kavga etti. "70 kilo olan biri beni dövemez" diyen Cebeci, Kazgan'la yaptığı kavganın ardından kanlar içinde kaldı. Gece saatlerinde yüzü bandajlı bir şekilde açıklama yapan Cebeci, "Kaan'la maç yaptık ve beni yendi. Kendisini tebrik ediyorum. Delikanlıca bir maç oldu, helal olsun. Yenmek de var yenilmek de. Kaşımda biraz açılma var sadece. Bu mevzu da böylece kapandı." dedi.

SAVAŞ CEBECİ VE KAAN KAZGAN OLAYI NEDİR?

Günlerdir sosyal medyada paylaşımlar üzerinden atışan Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci kavga etti. Cebeci, "İsterse Dünya Şampiyonu olsun 70 kilo olan biri beni dövemez" demiş; Kazgan da Cebeci'nin sözlerinden sonra açık çağrıda bulunmuş ve istediği yerde istediği şartlarda kavga edeceğini belirtmişti. Tarafların sosyal medyada karşılıklı atışmaların ardından söz konusu düello dün akşam gerçekleşti.

Çok sayıda kişinin katıldığı düelloda Kazgan ile Cebeci karşı karşıya geldi. Düelonun başladığı anlarda Cebeci'nin "Kırarım kolunu" demesinin ardından ikili arasındaki kavga başladı. Dakikalarca süren kavgada Cebeci tek yumruk bile atamadan kanlar içerisinde kaldı.