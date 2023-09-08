Savaş Cebeci kimdir? Savaş Cebeci kaç yaşında, nereli? Savaş Cebeci hayatı ve biyografisi!
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SAVAŞ CEBECİ KİMDİR?
LicensedManual Therapist & Master Trainer, New York, NY
Uzun yıllardır New york'ta Personal Trainer ve Manuel Terapist olarak çalışmaktayım. Bu alanlarda çalışan kişilere anatomi ve kinesiology konusunda dersler vermekteyim.
İyi düzeyde Fransızca ve İngilizce biliyorum.
EĞİTİM
Swedish Institute College of Health Science, 2011 , New York, NY
Nys BA Kinesiology, New York2009
Marmara University, Physical Education, BA 1998 Istanbul
Licenses/Certifications
New York State Manual Therapy License
National CertificationBody Work Licens
Biomechanics, Human Movement Specialist.
Applied kinesiology
National Academy Of Sport medicine Personal Training Certificate
American Council On Exercise: Fitness Nutrition Specialist Certificate
American Heart Association CPR / AED
Continuing Education:
Postural Analysis 2011
Head and Shoulders: Effective Approaches to Working the Neck. 2012
Getting to the Lower Back Treatment. 2013
Rotator Cuff Treatment 2014
Sciatica Treatment 2015
Fibromyalgia Treatment 2015
Sports Nutrition for Health and Performance 2014