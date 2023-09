Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Savaş Cebeci hakkında araştırmalar yapılıyor. Savaş Cebeci kimdir? Savaş Cebeci kaç yaşında, nereli? Savaş Cebeci hayatı ve biyografisi!

SAVAŞ CEBECİ KİMDİR?

LicensedManual Therapist & Master Trainer, New York, NY

Uzun yıllardır New york'ta Personal Trainer ve Manuel Terapist olarak çalışmaktayım. Bu alanlarda çalışan kişilere anatomi ve kinesiology konusunda dersler vermekteyim.

İyi düzeyde Fransızca ve İngilizce biliyorum.

EĞİTİM

Swedish Institute College of Health Science, 2011 , New York, NY

Nys BA Kinesiology, New York2009

Marmara University, Physical Education, BA 1998 Istanbul

Licenses/Certifications

New York State Manual Therapy License

National CertificationBody Work Licens

Biomechanics, Human Movement Specialist.

Applied kinesiology

National Academy Of Sport medicine Personal Training Certificate

American Council On Exercise: Fitness Nutrition Specialist Certificate

American Heart Association CPR / AED

Continuing Education:

Postural Analysis 2011

Head and Shoulders: Effective Approaches to Working the Neck. 2012

Getting to the Lower Back Treatment. 2013

Rotator Cuff Treatment 2014

Sciatica Treatment 2015

Fibromyalgia Treatment 2015

Sports Nutrition for Health and Performance 2014