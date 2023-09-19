Günlerdir birbirlerine laf atan fitness antrenörü Savaş Cebeci ile MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan sokakta kavga etti. Savaş Cebeci kimdir ve Savaş Cebeci boyu, kilosu ve yaşı kaçtır soruları merak ediliyor. Savaş Cebeci'nin mesleği nedir ve Savaş Cebeci kimdir gündemden düşmüyor. Peki, Savaş Cebeci kimdir? Savaş Cebeci boyu, kilosu ve yaşı kaçtır? Savaş Cebeci'nin mesleği nedir?

Milyonlarca izlenen Savaş Cebeci ve Kaan Kazgan kavgasına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Ardından, Savaş Cebeci kimdir ve Savaş Cebeci boyu, kilosu ve yaşı kaçtır soruları gündemden düşmüyor. Savaş Cebeci kimdir ve Savaş Cebeci boyu, kilosu ve yaşı kaçtır merak edilirken Savaş Cebeci'nin mesleği nedir sorusuna yanıt aranıyor. Savaş Cebeci kimdir? Savaş Cebeci boyu, kilosu ve yaşı kaçtır? Savaş Cebeci'nin mesleği nedir? Detaylar haberimizdedir…

SAVAŞ CEBECİ KİMDİR?

Savaş Cebeci, 17 Ağustos 1974 yılında Almanya'da doğdu. Ailesinin İstanbul'a göç etmesiyle gençlik yıllarını Türkiye'de geçirmiştir. Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümünden mezun olmuştur. Uzun yıllardır New York'ta Personal Trainer ve Manuel Terapist olarak çalıştı. Bu alanlarda çalışan kişilere anatomi ve kinesiology konusunda dersler verdi. Cebeci, iyi düzeyde Fransızca ve İngilizce biliyor.

SAVAŞ CEBECİ BOYU, KİLOSU VE YAŞI KAÇTIR?

Savaş Cebeci 115 kilo ağırlığında ve 187 cm boyundadır.

SAVAŞ CEBECİ'NİN MESLEĞİ NEDİR?

Savaş Cebeci ile MMA dövüşçüsüdür.

SAVAŞ CEBECİ

SAVAŞ CEBECİ İLE KAAN KAZGAN NEDEN KAVGA ETTİ?

Kaan Kazgan, Cebeci'nin sözlerinden sonra açık çağrıda bulunmuş ve istediği yerde istediği şartlarda kavga edeceğini belirtmişti. Tarafların sosyal medyada karşılıklı atışmaların ardından söz konusu düello bugün gerçekleşti.

Çok sayıda kişinin katıldığı düelloda Kazgan ile Cebeci karşı karşıya geldi. Düelonun başladığı anlarda Cebeci'nin "Kırarım kolunu" demesinin ardından ikili arasındaki kavga başladı. Dakikalarca süren kavgada Cebeci tek yumruk bile atamadan kanlar içerisinde kaldı. Yaşanan kavganın ardından Kaan Kazgan'dan açıklama geldi. Bir video yayınlayan Kazgan "Arkadaşlar şov bitti, bakın bunlar bazılarının kanları" dedi.

Kaan Kazgan