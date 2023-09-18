Savaş Cebeci Kaan Kazgan dövüş VİDEO İZLEME linki var mı?

Kaan Kazgan Savaş Cebeci kavga! Savaş Cebeci ile Kaan Kazgan kavga etti. Sosyal medyadan birbirlerine laf atan iki ismin kavgası sosyal medyada Kaan Kazgan tarafından paylaşıldı. Peki, Savaş Cebeci Kaan Kazgan VİDEO İZLEME linki var mı?

Savaş Cebeci ile Kaan Kazgan kavga etti. Sosyal medyadan birbirlerine laf atan iki ismin kavgası sosyal medyada Kaan Kazgan tarafından paylaşıldı. Kaan Kazgan Savaş Cebeci kavga videosu ve görüntüleri gündeme oturdu. Savaş Cebeci Kaan Kazgan VİDEO İZLEME linki var mı?

SAVAŞ CEBECİ KAAN KAZGAN DÖVÜŞÜNÜ KİM YENDİ?

Savaş Cebeci'nin "70 kg bir adamdan dünya şampiyonu olsa dayak yemem" demesiyle başlayan düello, gündem olurken Kaan Kazgan - Savaş Cebeci meydan okuması merak edildi.

Kaan Kazgan, Cebeci'nin sözlerinden sonra açık çağrıda bulunmuş ve istediği yerde istediği şartlarda kavga edeceğini belirtmişti.

İki isim bugün akşam saatlerinde açık bir arazide kavga etti.

Kaan Kazgan görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

SAVAŞ CEBECİ KAAN KAZGAN VİDEO İZLEME LİNKİ VAR MI?

Kaan Kazgan yaşanan kavga anlarını sosyal medya hesabından "Show bitti" başlığı ile paylaştı.