Rusya- Ukrayna savaşı bitti mi? Savaş sona mı erdi? İki ülke barıştı mı? Rusya ve Ukrayna barıştı mı? soruları gündemde merak edilen konuların başında geliyor. Rusya'nın Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle Ukrayna'ya başlattığı işgalin 16. gününde savaşın seyrini değiştirecek gelişmeler yaşanıyor. Dün Antalya'da, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov arasında gerçekleşen tarihi zirveden olumlu açıklamalar dışında somut bir sonuç çıkmamıştı. Peki, Savaş bitti mi? Rusya - Ukrayna barıştı mı? Rusya - Ukrayna arasında barış antlaşması imzalandı mı? İki ülke arasında son dakika görüşmeleri...

SAVAŞ BİTTİ Mİ? RUSYA - UKRAYNA BARIŞTI MI?

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 16. gününde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Dün Antalya'da iki ülke bakanları arasındaki görüşmelerden somut bir sonuç elde edilemezken, zirve sonrası ilk kez konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Görüşmelerimizde olumlu yönde değişim görüyorum" ifadesini kullandı. Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarını da değerlendiren Putin, "Yaptırımlar bize zarar vermez, sadece bizi daha güçlü kılar" dedi.

Antalya'daki kritik görüşmeye ilişkin bugün ilk kez konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Görüşmelerde pozitif yönde değişmeler var" ifadesini kullandı.

KREMLİN'DEKİ TOPLANTI ÖNCESİ KONUŞTU

Kremlin'de Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'yla bir araya gelen Putin, görüşmesinin basına açık kısmında yaptığı açıklamada, "Ukrayna konusundaki durum hakkında ve her şeyden önce, neredeyse her gün yapılan müzakerelerin şu anda nasıl ilerlediği hakkında sizi mutlaka bilgilendireceğim. Bizim tarafımızdaki müzakerecilerin bana bildirdiğine göre bazı olumlu değişimler var. Tüm bunları size daha ayrıntılı olarak anlatacağım" dedi.

"UKRAYNA KREMLİN'İN TALEPLERİNİ BİLİYOR"

Antalya'daki müzakereler ilişkin bir açıklama da Kremlin'den geldi. Savaşın 15. gününde gerçekleşen tarihi zirveye ilişkin yazılı açıklamada, "Rusya'nın pozisyonu açık ve net. Ukrayna Kremlin'in taleplerini biliyor" ifadesi kullanıldı. Rusya ayrıca Batı'ya da tepki göstererek "Güvende olmadığımızı, tehlike altında hissettiğimizi sürekli olarak söyledik ancak Batı bize cevap vermedi" dedi.

ANTALYA'DAKİ MÜZAKEREDEN SONUÇ ÇIKMADI

Rusya'nın Ukrayna işgalinin başlamasından bu yana iki ülke arasındaki ilk üst düzey görüşme, Antalya'da dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleştirilmişti. Görüşmelerde savaşın durdurulması ve görüş ayrılıklarının giderilmesi konusunda ilerleme sağlanamadı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, 90 dakika süren görüşmenin ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında, Rus tarafının talepleri karşılanana kadar saldırılarını sürdüreceğini ima ettiğini söyledi. Rusya'nın Ukrayna'dan teslimiyet istediğini ifade eden Kuleba, ülkesinin teslim olmayacağını ve kendisini savunacağını belirtti.

RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANI LAVROV: ATEŞKES KONUSU GÖRÜŞÜLMEDİ

Kuleba ateşkes konusunda görüşmelerde ilerleme sağlanamadığını belirtirken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ayrı olarak düzenlediği basın toplantısında ateşkes konusunun bugünkü toplantıda Rusya'nın gündeminde olmadığını ve ağırlıklı olarak insanı konuların ele alındığını kaydetti.

"DOSTANE VE SİLAHSIZLANDIRILMIŞ BİR UKRAYNA İSTİYORUZ"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında bir görüşme ihtimalinin sorulması üzerine Lavrov, bu konunun görüşmede konuşulduğunu ancak böyle bir zirve için daha fazla hazırlık gerektiğini belirtti. Rusya'nın iki lider arasında ciddi görüşmelere açık olduğunu söyleyen Lavrov, "ancak bu temaslar katma değer sağlamalı" dedi. Lavrov, Rusya'nın "dostane, silahsızlandırılmış bir Ukrayna" istediğini sözlerine ekledi.

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