Saul Niguez kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Saul Niguez Galatasaray'a gelecek mi?
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Galatasaray'da transfer gündemi yoğunluğu yaşanıyor. Pek çok isimle adı anılan Galatasaray son olarak Saul Niguez ile gündem oldu. Peki, Saul Niguez kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Saul Niguez Galatasaray'a gelecek mi?
Saul Niguez kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında ve Saul Niguez Galatasaray'a gelecek mi gibi konular son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Peki, Saul Niguez kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Saul Niguez Galatasaray'a gelecek mi?
SAUL NİGUEZ KİMDİR, MEVKİSİ NE, KAÇ YAŞINDA?
Doğum tarihi: 21 Kasım 1994 (28 yıl yaşında),
Elche, İspanya
Boy: 1,83 m
Kilo: 78 kg
Saúl Ñíguez Esclápez Atlético Madrid'de orta saha pozisyonunda görev yapan İspanyol millî futbolcudur. Profesyonel kariyerine 2010 yılında Atlético Madrid B kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Atlético Madrid ve Rayo Vallecano kulüplerinde oynadı.
GALATASARAY'A GELECEK Mİ?
Saul Niguez transferi hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı.
Sizce transfer döneminin en etkin takımı hangisi?— Haberler.com (@Haberler) July 21, 2023