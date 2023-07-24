Saul Niguez kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Saul Niguez Galatasaray'a gelecek mi?

Galatasaray'da transfer gündemi yoğunluğu yaşanıyor. Pek çok isimle adı anılan Galatasaray son olarak Saul Niguez ile gündem oldu. Peki, Saul Niguez kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Saul Niguez Galatasaray'a gelecek mi?