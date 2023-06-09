Satranç, iki kişi arasında, altmış dört kareye bölünmüş dört köşe tahta üzerinde on altışardan otuz iki taşla oynanan, yargıya ve zekâya dayanan bir oyundur. Fakat bu günlerde Satranç oynamak günah mı? Satranç oynamak caiz mi, Nurettin Yıldız? Satranç oynamak haram mı diyanet? sorularına cevap aranıyor.

Satranç oynamanın İslami hükmü onun kumar sayılıp sayılmaması ile alakalıdır. Peki, Satranç oynamak günah mı? Satranç oynamak caiz mi, Nurettin Yıldız? Satranç oynamak haram mı diyanet? İşte tüm detaylar…

SATRANÇ OYNAMAK GÜNAH MI?

İslam fakihleri kumar çeşitlerinin haramlığı konusunda görüş birliği içindedir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur: "Sana şarabın ve kumarın hükmünü sorarlar. De ki: Bu ikisinde büyük bir günah ve insanlar için bazı faydalar vardır. Ancak bunların günahı, kazandıracağı faydadan daha büyüktür." (el-Bakara, 2/219).

SATRANÇ OYNAMAK CAİZ Mİ?

Satrancın günah sayılmaması için uyulması gereken bazı kurallar bulunmaktadır. Bu şartlara uymadığı takdirde onlara göre de haramdır:

1. Hanbelîler gibi, haramlığına inanan birisi için, harama yardımcı olduğundan dolayı haramdır.

2. Oynarken namazı geçirmemek gerekir. Çünkü bu çeşit oyunlar vakit hırsızıdır. Namaz geçirmeye sebep olursa, bu, haram olur.

3. Düşük karakterli kimselerle oynanmamalıdır.

4. Kin, düşmanlık ve yalan yere yemin etmeye sebep olmamalıdır.

Oyun heyecanına kapılıp sövmekten, çirkin sözler söylemekten kaçınılmalıdır (İbn Hacer, ez-Zevâcir, II, 326-327).

Bu şartlara uymak kaydıyla, karşılıklı kumar olmazsa haram değildir, denilebilir.

SATRANÇ OYNAMAK HARAM MI DİYANET?

Öte yandan Diyanet'in 2017 yılında yayınladığı fetvada şu ifadeler yer aldı: "Fıtrat dini olan İslam insanların maddi ve manevi ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmuş, bu arada meşru eğlenme ihtiyacını da dikkate alarak bununla ilgili ilkeler koymuştur. Eğlenmede temel ilke ise, dinin koyduğu emir ve yasaklara doğrudan ya da dolaylı şekilde aykırı olmamaktır.

Dinimizde eğlenmenin ibadetleri ve asli görevleri terk ve ihmale yol açacak şekilde birinci plana alınmaması öngörülmekte ve tercih edilecek oyunun yararlı olması tavsiye edilmektedir. İçerisinde kumar ve benzeri yasak hususlar bulunmayan oyunlar 'eşyada asıl olan mubah oluştur' ilkesi gereğince genel olarak mubah kabul edilir.

Buna göre kumara vesile yapılması, ibadetlere engel olması ve aşırı derecede zaman israfına yol açması durumunda satranç oynamak caiz değildir. Ancak kumara vesile yapmaksızın, ibadetlere engel olmayacak tarzda, fazla zaman israfına da yol açmamak kaydıyla sadece eğlenmek için oynamakta dini açıdan bir sakınca bulunmamaktadır.

'Satranç oynayan lanetlenmiştir, oyunculara bakan da domuz eti yemiş gibidir' şeklinde söylenen söz, hadis değil uydurmadır. Peygamberimizden satranç oynamayı yasaklayan hiç bir sahih hadis gelmemiştir."

Özetle satranç, İslami kurallara uyularak oynandığı sürece haram değildir denilebilir.