Satoshi Nakamoto kimdir? Bitcoin kimin? Bitcoin kurucusu Satoshi Nakamoto kimdir, kaç yaşında, nereli?

Satoshi Nakamoto kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Bitcoin'in tasarlayıcısı olduğu iddia edilen Satoshi Nakamoto hakkında araştırılan soruların yanıtını sizler için derledik.

SATOSHI NAKAMOTO KİMDİR?

Satoshi Nakamoto, Bitcoin'i bulan kişi olarak tanınmaktadır. Nakamoto'nun bir kişi veya bir grup olabileceği de iddialar arasında. Bu isimle, Aralık 2010'a kadar Bitcoin'i geliştirmeye devam etmişlerdir. Kim olduğu hâlâ açıklanmayan Nakamoto'nun, 5 Nisan 1975 doğduğu ve Japonya'da yaşayadığı iddia edilmektedir.

Fakat ortaya atılan iddiaların çoğu Nakamoto'nun, Amerika veya Avrupa'da yaşayan, Japon asıllı olmayan, kriptografi (şifreleme) uzmanı ve bilgisayar bilimcilerinden biri olduğu yönündedir.

Satoshi Nakamoto'nun yaklaşık 1 milyon adet Bitcoin'e sahip olduğu tahmin ediliyor. Bu rakam, Bitcoin'in tüm zamanların en yüksek seviyesini gördüğü 10 Kasım 2021 fiyatı baz alındığında yaklaşık 68.744 milyar dolara tekabül ediyor.

Bitcoin'in geliştirilmesi

Çalışmasına 2007 yılında sistemin kodlarını yazarak başlayan Nakamoto, 2008'in Ekim ayında metzdowd.com adlı sitede bir yazı yayımladı. Bitcoin : A Peer-to-Peer Electronic Cash System adlı yazıda, elektronik para birimi olarak adlandırdığı bitcoin'i anlattı. Ocak 2009'da bitcoin ağını başlatan, kripto para biriminin ilk adımlarının atıldığı bitcoin yazılımını yayınladı. 9 Ocak 2009'da ise yazılımın düzenlenmiş versiyonu Bitcoin 0.1'i yayınladı.

Nakamoto tarafından alınan Bitcoin.org alan adı "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System" isimli yazı yayımlanmadan yaklaşık 3 ay önce anonim domain, hosting ve e-posta hizmeti veren bir site aracılığı ile kaydedildi. Bitcoin.org alan adı, Satoshi'nin ortadan kaybolmasından sonra ikinci Bitcoin geliştiricisi olan Sirius kullanıcı isimli Martti Malmi tarafından yönetilmektedir.

Nakamoto, 2010'un ortalarına kadar diğer yazılımcılarla birlikte bitcoin yazılımını geliştirmeye devam etti. Bu dönemde kaynak kodu deposu ve ağ uyarı anahtarını Gavin Andresen'e, bitcoin ile ilişkili birkaç alan adını ise Bitcoin topluluğunun önde gelen bazı üyelerine teslim etti ve kurduğu projeden ayrıldı. Ayrılmadan kısa bir süre önce ise kaynak kodundaki tüm değişiklikleri kendisi yaptı.

Bitcoin'in yaratıcısının hakkında bilinmeyen birçok nokta bulunmaktadır. Bu noktalardan birisi de Bitcoin'i oluştururken ve geliştirirken hangi işletim sistemini kullandığıdır. 2010 yılının başlarında Bitcoin ağının bir parçası haline gelen ve yaklaşık bir yıl boyunca Satoshi Nakamoto ile birlikte çalışan Bitcoin geliştiricisi Laszlo Hanyecz, Mayıs 2020'de bu soruya açıklık getirmiş ve Nakamotu'nun Windows işletim sistemini kullandığını söylemiştir.

Karakteri

Nakamoto teknik konularda görüşürken kişisel bilgilerini açıklamamıştır. Bankacılık ve kesirli rezerv kredileri konusunda bazı yorumlar yapmıştır. P2P Foundation'daki üyelik profiline bakılırsa Nakamoto'nun Japonya'da yaşamış 37 yaşında bir adam olduğu tahmin ediliyor. Bazı iddialara göre ise İngilizceyi kusursuz kullanması ve bitcoin yazılımının Japonca değil de İngilizce olarak yayınlanmış olması, Japon olma olasılığını ortadan kaldırmaktadır.

Bitcoin'in kurucusu Satoshi Nakamoto'nun kim olduğu bilinmemekte olup, Nakamoto olduğu düşünülen adaylardan bazıları şunlardır: Nick Szabo, Dorian Nakamoto, Vincent van Volkmer,[4] Hal Finney ve Craig Steven Wright, Paul Le Roux, Elon Musk.

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