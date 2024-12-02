Küçükçekmece'de bir aracın içinde ölü bulunan Satılmış Çim'in "Yenidoğan Çetesi" soruşturmasında adı geçtiği ve kayıp olarak öğrenildi. Olayla ilgili başsavcılık soruşturma başlattı. Cansız bedeni bulunan Çim'in sağ kol bileğine iki adet iğne vurulmuş olması ise dikkat çekti. Satılmış Çim kimdir, neden öldü, kim öldürdü?

SATILMIŞ ÇİM KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ, KİM ÖLDÜRDÜ?

Küçükçekmece'de dün bir şahıs aracın içinde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından şahsın 2 gündür kayıp ilanıyla aranan Satılmış Çim'e ait olduğu ortaya çıktı. Çalışmaların devamında Yenidoğan Çetesi soruşturmasında adı geçtiği ve kapatılan Avcılar Hospital Hastanesi'nin depo sorumlusu olarak çalıştığı öğrenildi.

Sağ kol bileğine iki adet iğne vurulan Çim'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.