İmamoğlu, CHP'li belediyelere yönelik rapor hazırlayan bilirkişinin adını açıklarken "Heybedeki büyük turpun adı Satılmış Büyükcanayakın" ifadelerini kullandı. Bu sözler, hem basın toplantısına hem de kamuoyuna damga vurdu. Toplantıda paylaşılan bu bilgiler, İmamoğlu'nun "hukuksuzluk" olarak nitelendirdiği durumlarla ilgili önemli iddiaları da beraberinde getirdi. Peki, Satılmış Büyükcanayakın kimdir ve bu açıklamalar neden bu kadar ses getirdi? Satılmış Büyükcanayakın kimdir? Detaylar haberimizde...

SATILMIŞ BÜYÜKCANAYAKIN KİMDİR?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaşanan hukuksuzluklarla ilgili kamuoyunun ilk kez duyacağı önemli ve dikkat çekici bilgileri paylaşacağı ifade edilen basın toplantısına hayli ses getirecek iddialarla başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Turpun büyüğü heybede" sözlerine gönderme yaparak CHP'li belediyelerle ilgili rapor yazan bilirkişinin adını ilk kez kamuoyuyla paylaşan İmamoğlu "Heybedeki büyük turpun adı Satılmış Büyükcanayakın" ifadelerini kullandı.

Satılmış bey şaşıracaksınız bu kez İBB lehine rapor verdi. Ama ince detayı var, nasıl? Bu iktidar inatla yargı bağımsız diyor ya, gerçekten edep ve utanma duygularını kaybetmişler. Hikaye gibi anlatıyorum ama bunlar skandal. Bizim soruşturmalar ne tesadüfse Satılmış Bey'e denk geliyor. İstanbul'da sekiz bin 800 bilirkişi var. Ne hikmetse o bir kişi yani eşittir Satılmış bey hep bizim dosyalara bakıyor. bu tesadüf olabilir mi? Bu kez kurum lehine rapor verdi, şaşkınız. Göreve geldiğimizde geçmişte yapılan usulsüz iş ve işlemlerin tespiti için talimat verdim. Teftiş kurulumuz çok sayıda dosya buldu, suç duyurusunda bulundu. Bu dosyaların tamamına İçişleri el koydu. O günden bugüne buzdolabında İçişleri'nde. Biri de 2018'de İSPARK'ta yapılan bir ihale. Mahkemeye verdik, 2023'te ne tesadüf ki ünlü bilirkişi Satılmış Bey tercih edildi. Satılmış Bey usulsüzlük var dediğimiz dosyaya yok dedi. Satılmış Bey maşallah 2019'dan sonra cengaver oldu, şahin kesildi. Hani siyaset yargıya müdahale etmiyordu?

Nedir bu Satılmış Bey sevdası? Tabii ki durmadık araştırmaya başladık. Bu arkadaşa nedense hep CHP'li belediyelerin dosyaları düşüyor. İnsanların hayatını haysiyetini perişan edecek boyutta. Şimdi bu varan beş! bu maharetli kişi son olarak geçtiğimiz hafta yapılan Beşiktaş ve Esenyurt'ta karşımıza çıktı. Bir konu İBB ve İmamoğlu'nu ilgilendiriyorsa Satılmış Bey kesin dosyayla ilgileniyor. Beşiktaş ve Esenyurt operasyonları ile İBB şirketlerinin bağı şöyle; bu dosya bu arada gizli ama aynı zamanda İETT, İSPARK'ı da ilgilendiriyor. Düşünün savcı yeni bir soruşturma numarası bile almadı. bizim dosyamıza Beşiktaş ve Esenyurt'u dahil etti. Öğrendik ki bir bilirkişi ekibi kurulmuş. Bu kez heyet 3 kişi. Biri tanıdık tabii ki Satılmış Bey. Diğeri iki kişinin adını etik olmadığı için vermiyorum. Bu kez istediği gibi at koşturamaz diye insan seviniyor. Peki öyle oluyor mu?"

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA VAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bugün düzenlediği basın toplantısında Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir kısım soruşturmalar ile kamu davalarında görevli bilirkişilerden biri olan şahsı, soruşturma şüphelileri lehine sonuç doğuracak karar verilmesi amacıyla alenen hedef göstermek suretiyle, ayrıca bu amaçla ismini de açıklayarak yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs ettiği tespit edildiğinden Türk Ceza Kanunu'nun 277 ve 288'nci maddeleri uyarınca resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.