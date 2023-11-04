Şatafatlı halinden eser kalmadı! Dilan Polat 4 günde çöktü

Salı gününden bu yana gözaltında olan Dilan Polat, 4 günde adeta çöktü. Polat'ın dağınık saçları ve moraran gözleri dikkat çekti.

Haklarındaki birçok suçtan dolayı salı günü gözaltına alınan Dilan Polat bu sabah adliyeye sevk edildi. Plastik kelepçe ile sık sık görüntülenen Polat, geçirdiği zor günlerden dolayı adeta çöktü.

GÜNLERDİR AYNI KIYAFETLERİ GİYİYOR

Sosyal medyada şatafatlı hayatı ve lüks kıyafetleriyle tanınan Dilan Polat, günlerdir eşofman ve sweat ile emniyette kalıyor. Sık sık sağlık kontrolüne götürülen oldukça yıprandığı görülen Dilan Polat'ın gözaltları mosmor oldu. Saçları dağılan ve günlerdir aynı kıyafetleri giyen ünlü ismin basın mensuplarının ısrarlı sorularına rağmen ağzını dahi açmadı.

CİLDİ İÇİN VİTAMİN İSTEMİŞTİ

Dilan Polat'ın önceki akşam polisten cildi için vitamin istediği öğrenildi. Polise, 'Kullanmam gereken ilaçlar var' diyen Dilan Polat'a hangi ilaçlara ihtiyacı olduğu soruldu. Bunun üzerine Dilan Polat'ın, "Burası cildime iyi gelmiyor, vitaminleri almam lazım" dediği öğrenildi.