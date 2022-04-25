Sassuolo - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sassuolo - Juventus maçı şifresiz mi?

Serie A'da heyecanla beklenen müsabakada Sassuolo - Juventus karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Sassuolo - Juventus maçı şifresiz mi? Sassuolo - Juventus maçı hakemi kim? Sassuolo - Juventus maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

SASSUOLO - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sassuolo - Juventus Spor Serie A maçı, 25.04.2022 Pazartesi bugün saat 21.45'te başlayacak.

SASSUOLO - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Sassuolo - Juventus Spor Serie A maçıS Sport'tan yayınlanacak.

SASSUOLO - JUVENTUS MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

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