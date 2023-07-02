Sason Girişimci Kadınlar Üretim ve İşletme Kooperatifi, Çilek Lokumu İçin Patent Başvurusunda Bulundu

Sason Girişimci Kadınlar Üretim ve İşletme Kooperatifi, kendi tarifleriyle elde ettikleri çilek lokumuna patent almak için başvuruda bulundu. Kooperatif, coğrafi işaretli Sason çileğiyle yöresel lezzetler üretiyor ve ürünlerini geliştirmeyi hedefliyor.

Sason Girişimci Kadınlar Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında bir araya gelen kadınlar, kendi tarifleriyle elde ettikleri çilek lokumuna tescil almak istiyor.

Batman Valiliği ve Sason Kaymakamlığı desteğiyle 2021 yılında 7 ortaklı kurulan Sason Girişimci Kadınlar Üretim ve İşletme Kooperatifi, coğrafi işaretli Sason çileğiyle lokum, cevizli pestil ve muska gibi yöresel lezzetler hazırlıyor.

Kadınlar, kendilerine has tarifleriyle Sason çileği kullanarak ürettikleri lokum için patent başvurusunda bulundu.

Kooperatif Başkanı Muhsine Bozkurt, AA muhabirine, Sason çileği üzerine çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Bir araya geldikleri kadınlarla çilekten birçok ürün hazırladıklarını belirten Bozkurt, "Deneme yanılma yöntemiyle bu işe giriştik. Gerçekten sonuç çok güzel oldu. İkram ettiğimiz kişilerden çok güzel geri bildirimler aldık. Fuarlarda ürünlerimizin tanıtımını yaptık. Ürünlerimiz beğenilince aldığımız siparişleri karşılayıp ürünlerimizi daha da geliştirmeye başladık." dedi.

Bozkurt, geçen yıl yaklaşık 1 ton çilekten çeşitli ürünler elde edip hediye paketleri yaparak satışa sunduklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Kapsamlı bir üretim yapamadığımız için GAP Kalkınma İdaresine üretimin artırılmasına yönelik bir imalat projesi sunduk. Projemiz değerlendirme aşamasında, onaylanırsa ürünlerimizi daha da geliştirmeyi istiyoruz. Kadınlarımıza yönelik daha fazla istihdam, ilçemizin tanıtımı ve çileğimizin ürünlerini raflarda daha fazla göstermeyi hedefliyoruz."

"Çileğimizi, üreten kadınlarımızdan alıp getiriyoruz. Ekibimizle beraber çilekleri ayıklıyor ve pişiriyoruz. Kağıtlara serdiğimiz pişmiş çilekleri kurutuyoruz. Lokum imalatımızı büyük kazanımız olmadığı için zor şartlarda yapıyoruz" diyen Bozkurt, elde ettikleri lokumları ustalara tattırdıklarını ve büyük beğeni aldıklarını dile getirdi.

"İnşallah daha da geliştireceğiz"

Bozkurt, çilek lokumu için patent başvurusunda bulunduklarını aktararak, "Çileğin suyuyla, özüyle, kurutmasıyla kendi tarifimizi oluşturduk ve başardık. İnşallah bunu daha da geliştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kendi bahçesinde çilek üreten ve güneş enerjisi ile çilek kurutması elde eden kooperatif üyelerinden Lale Basut da çileği kurutarak raf ömrünü uzattıklarını belirtti.

Basut, bahçeden topladıkları çilekleri fırınlarda kurutarak satışa sunduklarını, tarlada kilogramı 25-30 lira olan çileğin kurutulduğunda 450-500 liraya satıldığını söyledi.