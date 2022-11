Şaşlık nedir, nasıl yapılır? Masterchef Şaşlık tarifi, nasıl bir yemek, nasıl yapılır? Şaşlık hangi ülkeye ait? Şaşlık nasıl bir üründür?

Şaşlık nasıl yapılır? Şaşlık nedir? Şaşlık ve şiş kebap aynı mı? Masterchef Şaşlıkhangi ülkenin ürünüdür? Masterchef Şaşlıktarifi nasıldır? Şaşlıktuzlu mu tatlı mı ekşi mi acı mı? Şaşlık tarifi nasıldır? Şaşlık nasıl yapılır?

ŞAŞLIK NEDİR?

Şaşlık, şiş ve ızgara küp etlerden oluşan bir yemektir. Türkçe kökenli bir sözcük olup şiş kebaba benzemektedir. Geleneksel olarak Kafkasya ve Orta Asya'da çeşitli diğer isimlerle bilinir ve 19. yüzyıldan itibaren Rus İmparatorluğu'nun büyük bölümünde şaşlık adıyla popüler hale geldi.

ŞAŞLIKYAPILIŞI VE KULLANIMI

Şiş kebabı, Türk yemek kültürünün içinde önemli bir yeri olan et yemeği. Basılı ilk yemek kitabı Melceü't-Tabbâhîn'de tarifi vardır.

Özellikle müslümanların dini bayramı olan Kurban Bayramı'nda hemen tüm evlerde şölen havasıyla hazırlanan Şiş Kebabı, koyunun but etinden çıkan parçalarından yapılır. Et pişirilmeden önce mümkünse 1 gün terbiye edilmelidir ki bu hücrelerin 'ölüm kasılması' sebebiyle sertliğinin giderilmesi için gereklidir.

Şiş kebabı, Adana Kebabı ile birlikte özellikle Güney illerinde gündelik hayatın gıda hızlı tüketim maddesi haline gelmiştir. Bugün başta Adana,Hatay, Mersin, Gaziantep, Osmaniye, Kahramanmaraş,Malatya illerinde bir hızlı tüketim yemeğidir.

Baharatlı sirkenin içinde bekletilerek koyun etinden yapılan şiştir. Eski Sovyetler Birliği topraklarında bulunan ülkelerin ve Moğolistan'ın mutfaklarının başlıca yemeklerinden biridir.

Malzemeler

Koyun but eti (kemiksiz) - 1 kg

Soğan 3 orta boy 1/5 kg

Zeytinyağı 2 su bardağı 850 gr

Salça 3,5 yemek kaşığı 20 gr

Tuz 2 tatlı kaşığı 10 gr

ŞAŞLIK YAPILIŞI

Et, 2 santimetreküp irilikte doğranır. Soğan soyulur, küp şeklinde doğranarak suyu süzülür, zeytinyağı, salça, tuz ve karabiberle karıştırılır. Etler bu karışımın içinde, buzdolabında 24 saat bekletilir. Sebzeler yıkanıp, biberlerin sapları kesilir. Biberler 2 santimetre kalınlıkta, domates 2 santimetreküp irilikte doğranır. Şişlere sırasıyla 3 parça et, 1 parça kuyruk yağı dizilir. Kömür ateşi üzerinde şişler çevrilerek her yüzün 3-4 dakika pişmesi sağlanır.