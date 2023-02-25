Şaşkın Hırsızlar filmi nasıl bitiyor? Şaşkın Hırsızlar final sahnesi İZLE! Şaşkın Hırsızlar sonunda ne oluyor?

Şaşkın Hırsızlar, yönetmenliğini Benny Chan'in yaptığı ve başrolde Jackie Chan'in yer aldığı 2006 yapımı aksiyon-komedi filmidir. Şaşkın Hırsızlar filminin sonu merak konusu oldu. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken filminin final sahnesi araştırılıyor. Şaşkın Hırsızlar filminin nasıl biteceği merak konusu oldu. Peki, Şaşkın Hırsızlar filmi nasıl bitiyor? Şaşkın Hırsızlar final sahnesi nasıl? Şaşkın Hırsızlar sonunda ne oluyor? İşte, Şaşkın Hırsızlar final sahnesi!

ŞAŞKIN HIRSIZLAR OYUNCU KADROSU!

Jackie Chan

Louis Koo

Michael Hui

Charlene Choi

Gao Yuanyuan

Yuen Biao

Cherrie Ying

ŞAŞKIN HIRSIZLAR FİLMİ NASIL BİTİYOR?

Ren Zituo (Jackie Chan), sıra dışı Kung Fu tekniğine sahip biridir. Ancak Ren, bu Kung fu hareketlerini yanlış yerlerde hırsızlık yaparak kullanmaktadır. Ren, doğru dürüst geleceği olmayan bir yaşam sürmekte, günlerini kumar oynamakla geçirmektedir ve ailesinden günden güne uzaklaşmaktadır. Bu sırada bir bebek, başını büyük belaya sokar. Bu bebek, şehirdeki en zengin kadının tek torunudur ve Ren Zituo, Bao Zugong ve Ba Datong'dan oluşan hırsız grubu tarafından kaçırılarak mafya şefine verilecek ve büyük miktarda fidye parası istenecektir. Ancak, grup ve mafya şefi arasında aracılık yapan kişi, bir olay nedeniyle hapse girer. Bu nedenle bebek, Ren'ın evine bırakılmak zorunda kalır. Böylece Ren ve Ba bir anne gibi bebeğe hiç de alışık olmayarak çeşitli zorluklarla bakmaya başlarlar. Onunla her gün en ince ihtiyacına kadar ilgilenirler, güzel ve hoş vakitler geçirirler. Böylece bebeğe iyice bağlanırlar. Bu arada Mafya şefide, intikam için bir katil göndererek bebeği ele geçirmek ister. Ren ve Ba ilk başta mafya liderinden bebeği kaçırmaya başlarlar fakat en sonunda bebeği teslim etmek zorunda kalırlar ve kendilerine çantalar dolusu para yani ödülleri verilir fakat Ren ve Ba bebeğn hayatı tehlikede olduğu için parayı geri çevirirler ve bebeği mafyanın elinden ne pahasına olursa olsun kurtarmak için hayatlarını tehlikeye atarlar.