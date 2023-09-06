Halka arz takip eden vatandaşlar tarafından Sasa hisse katılım endeksine uygun mu? sorusu merak ediliyor. Vatandaşların gündeminde Sasa hisse katılım endeksine uygun mu? sorusu araştırılıyor.

Sasa hisse katılım endeksine uygun mu? sorusu gündemde yer alıyor. Halka arz ile yakından ilgilenen vatandaşlar yeni hisseleri araştırıyor. En çok merak edilenler arasında ise Sasa hisse katılım endeksine uygun mu? soruları yer alıyor. İşte detaylar...

SASA HİSSE KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

SASA POLYESTER, katılım endeksine uygundur.

HALKA ARZ NEDİR?

Halka arz, hisse senetlerinin çok sayıda ve önceden bilinmeyen yatırımcılara çağrı ve ilan yoluyla satışı olarak tanımlanabilir.

İnternet üzerindeki çeşitli kaynaklarda, Şirketlerin kaynak ihtiyacını karşılamak amacıyla özkaynak yoluyla senet ihraç ederek (fonlama) kaynak sağlaması olarak tanımlanmıştır. Bunun dışında, şirketlerin kaynak ihtiyaçlarını karşılamak için yabancı kaynaklardan borç alması da mümkündür.

Halka Arz Yöntemleri

Halka arz yöntemleri 3 Nisan 2010 tarihinde, Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında Satış Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliği ile düzenlenmiştir.

İlgili tebliğ üç farklı halka arz yöntemi içermektedir:

Borsa'da Satış Yöntemi: Sermaye piyasası araçlarının ilgili Borsa düzenlemeleri çerçevesinde Borsa'da satışa sunulmasını,

Talep Toplama Yöntemi: Yatırımcıların satışa sunulan sermaye piyasası araçlarına ilişkin taleplerinin toplanarak bu taleplerin önceden belirlenmiş usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirilmesi yoluyla satışını,

Talep Toplanmaksızın Satış Yöntemi: Payları borsada işlem görmeyen halka açık ortaklıklardan, nitelikleri belirlenmiş ortaklıklar dışında kalanların paylarının kendileri ya da aracı kuruluşlar vasıtasıyla belirli bir fiyat tespit edilerek, yatırımcılardan talep toplanmaksızın halka arz yoluyla satışını ifade eder.

KATILIM ENDEKSİNE UYGUN OLAN HİSSELER 2023!