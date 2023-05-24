SASA Polyester, en son kamuoyunda borsada en hızlı yükselen şirket olarak gündem olmuştu. Peki, Sasa bölündü mü? Sasa hisseleri neden düştü?

SASA Polyester Sanayi (IS:SASA) A.Ş. Yönetim Kurulu, 1 Nisan tarihinde bedelsiz sermaya artırımına gitmişti. Kurul, 1 Nisan tarihinde 1,12 milyar TL'lik çıkarılmış sermayesini 1,2 milyar TL artırarak 2,24 milyar TL'ye çıkarma kararı almıştı. Peki, Sasa bölündü mü? Sasa hisseleri neden düştü?

SASA BÖLÜNDÜ MÜ?

SASA Polyester Sanayi (IS:SASA) A.Ş. Yönetim Kurulu, 1 Nisan tarihinde bedelsiz sermaya artırımına gitmişti. Kurul, 1 Nisan tarihinde 1,12 milyar TL'lik çıkarılmış sermayesini 1,2 milyar TL artırarak 2,24 milyar TL'ye çıkarma kararı almıştı.

Nisan ayı kapanışı 64 TL'den gerçekleşen SASA payları için bölünme sonrası teorik fiyat, 32 TL olarak belirlendi. Güne 32,95 TL fiyatından başlayan SASA hisseleri, gün içi işlemlerde yüzde 2,8 oranında yükselişle an itibarıyla 33,7 TL'den el değiştiriyordu.

Not : Bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.