Saruhan Kızılay kimdir? Saruhan Kızılay hayatı ve biyografisi?

Resmi gazetede yer alan kararname ile yapılan atamalar arasında yer alan isimler oldukça merak edilen konular arasında. Peki atamalar arasında yer alan Saruhan Kızılay kimdir? Nerelidir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile gerçekleştirilen kararname ile yapılan atamalar arasında eski Giresun il emniyet müdürü, Saruhan Kızılay'da bulunuyor. Saruhan Kızılay kimdir? Nerelidir? Saruhan Kızılay nereye atandı?

SARUHAN KIZILAY KİMDİR?

1971 yılında doğmuş ilk ve orta öğrenimini Ankara ilinde tamamladıktan sonra 1989 yılında Polis Kolejinden, 1993 yılında Polis Akademisinden mezun olmuştur. Komiser Yardımcısı olarak Kırklareli Emniyet Müdürlüğünde göreve başlamış sırasıyla Elazığ Emniyet Müdürlüğü, Hukuk Müşavirliği, Ankara Güvenlik Dairesi Başkanlığı ve Siirt Emniyet Müdürlüğünde çeşitli görevlerde bulunmuş, 2018 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine terfi etmiştir. 1999 yılında Brezilya Misyon görevini tamamlamış, 2007 yılında Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi (TODAİE) Enstitüsü Kamu Yönetimi Bölümünde yüksek lisans yapmıştır. Siirt İl Emniyet Müdürlüğü görevini 18.09.2017 tarihinden itibaren vekâleten yürüten Sayın Müdürümüz 27.12.2018 tarih ve 2018/262 sayılı kararname ile asaleten Siirt Emniyet Müdürlüğüne atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı onaylı atama kararı ile 7 Temmuz 2021 tarihinde Giresun İl Emniyet Müdürlüğü görevine getirilmiştir. 12.08.2022 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan kararname ile Emniyet Genel Müdürlüğü Belge Yönetimi ve Koordinasyon Daire Başkanlığına atandı. Ayrıca ileri seviye İngilizce bilmektedir. Bunların yanı sıra evli ve bir çocuk babasıdır.