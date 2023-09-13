Sarsılmaz, 70'ten Fazla Modeliyle Savunma Sanayi Fuarı Dseı 2023'te Yoğun İlgi Görüyor

Savunma sanayinin en önemli fuarları arasında yer alan ve uluslararası sektör liderlerinin boy gösterdiği DSEI 2023'te SARSILMAZ yerini aldı. 12-15 Eylül arasında İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen DSEI 2023'te, H3 512 numaralı stantta ziyaretçilerini bekleyen SARSILMAZ, sivil ve askeri silah grubundan 70'in üzerinde ürününü sergiliyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'da 24'üncüsü düzenlenen DSEI 2023, 12-15 Eylül tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Sektörün uluslararası arenadaki en önemli firmalarının katıldığı fuarda SARSILMAZ, H3 512 numaralı standıyla yerini aldı. Fuarın 24 yıllık tarihindeki en önemli ve en büyük organizasyon olan DSEI 2023, "Bütünleşik Bir Güce Ulaşmak" temasıyla hava, siber, elektromanyetik faaliyetler (CEMA), kara, deniz ve uzaydan oluşan beş operasyonel alan arasında entegrasyonu vurguluyor.

Toplam 230'dan fazla yeni katılımcı ile birlikte 2 bin 800'ün üzerinde savunma ve güvenlik tedarikçisinin yer aldığı DSEI, alanındaki en büyük hibrit organizasyon olarak dünyanın dört bir yanından hükümet ve silahlı kuvvetler temsilcileri ile savunma sanayinin önde gelen üreticilerini bir araya getirdi.

HER GEREKSİNİM İÇİN FARKLI BİR SARSILMAZ

Fuarda tüm askeri silahlarının yanı sıra yeni geliştirdiği tabanca modellerini de sergileyen SARSILMAZ, uluslararası arenada adından bir kez daha söz ettirdi. Ziyaretçiler, fuarda, Sarsılmaz'ın SAR9 tabanca ailesine ait SAR9 METE, SAR9 C, SAR9 SP, SAR9 Gen2 ve serinin küçük boyutlarıyla fark yaratan yeni üyeleri SAR9 SC ile SAR 9 CX modellerini inceleme fırsatı buluyor.

KİŞİSEL VE ETKİLİ: SAR9 CX, SAR9 SC

15 mermi kapasiteli şarjör, ekstra bir sisteme gerek duyulmaksızın monte edilebilir refleks nişangah ve fenerle hem profesyonel hem de kişisel kullanıma uygun bir tasarıma sahip olan SAR 9 CX, kapağında bulunan soğutma kanalları sayesinde seri atışlarda yüksek performans sağlıyor. SAR9 SC, gizli taşımaya uygun tasarımıyla dikkat çekerken SAR9 SP ise yakın muharebe ortamlarının taktik ihtiyaçlarını karşılayan özellikler taşıyor.

Sarsılmaz fuarda SAR9 ailesinin yanı sıra B6, CM9, K12 SPORT, KILINÇ 2000, P8 S gibi modellerini de ziyaretçileriyle buluşturuyor.

BİR ASKERİ BİRLİĞİN TÜM İHTİYAÇLARI SARSILMAZ STANDINDA

Bir askeri birliğin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek ürün yelpazesine sahip olan SARSILMAZ; makineli tabanca, piyade tüfeği, makineli ve ağır makineli tüfek modellerini de DSEI 2023'te sergiliyor.

Söz konusu modeller arasında yer alan ve meskün mahal kullanımı için özgün olarak tasarlanan SAR 109T, hafif bir yapıyla kolay kullanım özellikleri taşıyor. Yüksek hızda çalışma kapasitesi sayesinde son derece etkili bir kullanım olanağı sunan SAR 109T, NATO standartlarına göre tasarlanan modüler gövde yapılarıyla muharebe alanında ihtiyaç duyulabilecek her türlü aksesuar kullanımını da mümkün kılıyor. Ani geri tepme (Blowback) sistemiyle çalışan SAR 109T, uzunluk ayarlı teleskopik dipçik ve doğrusal yapıyla geri tepmeyi doğrudan omuza ileterek şahlanmayı azaltıyor.

SON TEKNOLOJİ İLE ÜRETİLEN PİYADE TÜFEKLERİ

Sarsılmaz'ın uzun yıllara dayanan deneyimiyle ürettiği piyade tüfekleri de DSEI 2023'te sergilenen ürünler arasında. Türk mühendislerince özgün olarak geliştirilen SAR 56 piyade tüfeği modelinin yanı sıra Sarsılmaz'ın geliştirdiği makineli tüfekler de görücüye çıktı.

PİYADENİN KULLANICI DOSTU GÜCÜ SAR 56

Sarsılmaz'ın piyade tüfekleri alanında elde ettiği birikimi, sahadaki uzman personelden aldığı geri bildirimle harmanlayarak geliştirdiği SAR 56 piyade tüfeği, DSEI 2023'te en çok ilgi gören modeller arasında. Kullanıcı dostu bir tasarıma sahip olan 5,56x45 mm çapındaki SAR 56, beş konumlu ve yanak destekli dipçiği ve sökülebilir el kundağının yanı sıra açılı el tutamağıyla da her türlü saha koşuluna adapte olabiliyor. Kısa vuruşlu gaz piston tahrik sistemi sayesinde yüksek performans sağlayan SAR 56; 7,5, 11 ve 14,5 inç olmak üzere üç farklı namlu boyu seçeneği sunuyor. SAR 56, bu özelliğiyle yakın mesafeden uzak menzile kadar farklı koşullarda gerçekleşebilecek tüm görevlere uyum sağlayabiliyor.

ÇOK YÖNLÜ BİR MAKİNELİ TÜFEK: SAR 762 MT

Sarsılmaz, makineli tüfek segmentindeki SAR 762 MT ve ağır makineli tüfek SAR 127 MT modelini de fuarda profesyonellerin beğenisine sundu. 7,62x51 mm çapındaki SAR 762 MT'nin A, B, C, D ve E olmak üzere beş farklı sürümü mevcut. SAR 762 MT-A, uzaktan komutalı silah sistemlerinde (UKSS) kullanılabiliyor. Piyadenin kullanımı için geliştirilen SAR 762 MT-B modeli ise hem çatal ayak ile hem de üç ayaklı sehpa üzerinden ateşlenebiliyor. SAR 762 MT- C Cobra, Ejder Yalçın, Amazon, Kirpi ve Vuran zırhlı araçlarında yer alan uzaktan komutalı silah sistemlerinde kullanılabiliyor. SAR 762 MT-B ile benzer özelliklere sahip olan SAR 762 MT-D'nin dakikadaki atım hızı 3 konumlu gaz valfi sayesinde değiştirilebiliyor. Ailenin son üyesi SAR 762 MT-E ise korozyona dayanıklı yapısı ile deniz araçlarında kullanılabiliyor. SARSILMAZ mühendislerince geliştirilen SAR 127 MT ise 12,7x99 mm'lik bir ağır makineli tüfek. Hem tam otomatik hem de tek tek atış yapabiliyor. SAR 762 MT-A'ya benzer şekilde UKSS'lere de entegre edilebilen SAR 127 MT, ayrıca gerekli ara yüz bağlantıları yapılarak kara, deniz ve hava araçlarına da takılabiliyor.

KARADA, HAVADA, DENİZDE ENTEGRE GÜÇ: SAR 127 MT

Tamamen SARSILMAZ tarafından geliştirilen ve tüm teknik veri paketi Türkiye'de yalnızca SARSILMAZ tarafından sağlanan SAR 127 MT, teknik özellikleriyle benzerleri arasında sıyrılmayı başaran bir model. 12,7x99 mm'lik ağır makineli tüfek SAR 127 MT hem tam otomatik olarak çalışabiliyor hem de tek tek atış yapabiliyor. UKSS'lere de entegre edilebilen SAR 127 MT, ayrıca gerekli ara yüz bağlantıları yapılarak; kara, deniz ve hava araçlarına da takılabilecek. Kalifikasyon testleri tamamlanan 12.7x99 mm ağır makineli tüfeğin hızlı namlu değiştirme sistemine sahip kara versiyonu, tüm zırhlı kara araçlarında ve platformlarda kullanılabilecek. Yine SARSILMAZ tarafından çalışmalarına devam edilen hava versiyonu ise hızlı soğuma unsurları ile donatılmış sabit namlulu ve hafifletilmiş iç parçalar ile kara versiyonuna göre daha yüksek atım adedine sahip olacak. Bir pod içerisine yerleştirilmiş olan bu hava versiyonu, Türkiye'nin yerli ve milli uçağı Hürkuş-C'nin kanat altına yerleştirilecek. SARSILMAZ ve TUSAŞ ortak kuruluşu, TR Mekatronik bünyesinde tasarım doğrulama testleri başarıyla tamamlanan sistem, gerektiğinde her türlü hava aracında ve deniz platformlarında kullanılabilecek. Yaklaşık 38 kilogram ağırlığındaki silahın, üçayaklı sehpa ile kullanıldığında bölge hedefleri için etkili menzili 1.830 metreye ulaşıyor. SARSILMAZ, bu silahın ilk teslimatı için gün sayıyor.

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