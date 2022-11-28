Sarp Sınır Kapısı nerede? Gürcistan'da İPhone fiyatları ne kadar?

Gürcistan'da iPhone telefonların fiyatları, vergiden kaynaklı yaklaşık 15 bin lira daha uygun olunca, Türkiye'nin her bölgesinden Batum'a akın başladı. Batum'da mağazalardan aldıkları telefonlarda vergi iadesi almak isteyenler ve Türkiye'den kaçak aldıkları telefonları üzerlerine kaydettirmek için giriş-çıkış yapma yolunu seçen vatandaşlar, Sarp Sınır Kapısı'nda büyük yoğunluğa sebep oluyor. Peki, Sarp Sınır Kapısı nerede, Gülistan'da İPhone fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

Iphone telefonların Gürcistan'da Türkiye'ye göre daha uygun fiyatla satılması, iki ülke arasındabir telefon turizmi başlattı. Gürcistan'da Iphone telefon fiyatları vergilerden kaynaklı, 15 bin lira daha uygun olunca Türkiye'nin bir çok şehrinden telefon almak isteyenler Sarp sınır kapısı üzerinden Gürcistan'ın Batum şehrine akın ediyor. Peki, sarp sınır kapısı nerede, Gülistan'da İPhone fiyatları ne kadar?,2023 IMEI kayıt ücretleri ne kadar? Gürcistan telefon vergi iadesi nedir? Detaylar haberimizde...

SARP SINIR KAPISI NEREDE?

Sarp Sınır Kapısı, Karadeniz kıyısında, Türkiye ile Gürcistan arasındaki sınır kapısıdır. Adını Artvin'in Kemalpaşa ilçesine bağlı sınırdaki Sarp köyünden alır. Gürcistan tarafındaki sınır köyünün adı da Sarpi'dir. Bu sınır kapısı, 1989 yılında açılmıştır. Sarp Sınır Kapısı, Karadeniz kıyısında, Türkiye ile Gürcistan arasındaki sınır kapısıdır. Adını Artvin'in Kemalpaşa ilçesine bağlı sınırdaki Sarp köyünden alır.

GÜRCİSTAN BATUM İPHONE FİYATLARI 2022

1 Ocak 2023 tarihi itibariyle yeni torba yasanın meclisten geçmesinin ardından IMEI kayıt ücretinin 6 bin 91 TL olması bekleniyor. Bu sebeple 2022 yılının sonuna kadar aldıkları telefonda daha fazla IMEI ücreti ödemek istemeyenler Gürcistan'a akın ediyor. Günü birlik turizm kapsamında sadece kimlikle Gürcistan'a giren Türk vatandaşları vergiler nedeniyle düşük olan iPhone modellerini de satın alıyor. Apple Store üzerinden satın alınan cihazlar vergi iadesiyle 15 bin TL'ye kadar daha ucuza elde edilebiliyor.

2023 IMEI KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

Yurt dışı kaynaklı bir şirketten telefon alınması veya seyahat sırasında elde edilmesi halinde kullanıcılar Türkiye'de IMEI kaydı uygulaması yapmak zorunda. Pasaporta işlenen kaydın ardından cihaz erişime açılıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan son karara göre, IMEI kayıt harcı 2006 TL'den 2732 TL'ye çıkarıldı. Bu rakamın 2023 yılında ise 6 bin 91 TL olması tahmin ediliyor. Bu sebeple sene bitimine kadar aldıkları telefonlar adına daha yüksek bir kayıt bedeli ödemek istemeyenler hafta sonları Gürcistan'a akın ediyor.

GÜRCİSTAN TELEFON VERGİ İADESİ NEDİR?

Doğası ve tarihiyle ön plana çıkan Gürcistan Batum, bugünlerde de iPhone turizmi ile ön plana çıkıyor. iPhone fiyatlarının ardından IMEI kayıt ücretlerinde de tavan seviyenin görülmesinin ardından vatandaşlar Gürcistan'a akın ediyor. Satın aldıkları cihazların hem IMEI kayıtlarını yapmak hem de vergi iadesi (tax free) gerçekleştirerek Türkiye'ye nazaran 15 bin TL'ye kadar ucuza almış .Kimlikle girebilen Gürcistan'a sınır girişlerinde problem oluşmazken, Batum'da mağazalardan satın aldıkları cihazlarda vergi iadesi yapmayı arzu edenlerin Gürcistan tarafında tax free banklarında büyük yoğunluğa neden olduğu öğrenildi.