Sarp Şardan kimdir? Burcu Özberk'in sevgilisi Sarp Şardan kaç yaşında?

Sarp Şardan kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor.

SARP ŞARDAN KİMDİR?

Aşk Mantık İntikam dizisinin Esra'sı Burcu Özberk, daha önce dizideki partneri İlhan Şen ve yakın arkadaşı Serkay Tütüncü ile anılmıştı. Ardından Maske Kimsin Sen programının da yapımcısı olan MED Yapım'ın ortağı Yiğit Şardan'ın oğlu Sarp Şardan'la birlikte olduğu iddia edilmişti. Sarp Şardan'ın 22 yaşında olduğu bilinenler arasında.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; ikilinin ayrıldığı öğrenildi.

YİĞİT ŞARDAN KİMDİR?

Mehmet Yiğit Şardan 11 Mart 1963 yılında Üsküdar, İstanbul'da dünyaya geldi. Türk iş insanı, spor yöneticisi ve eski basketbolcu olan Şardan, ilkokulu Bursa Özel İnal Ertekin'de, ortaokulu Galatasaray Lisesinde, liseyi Robert Kolej'de, üniversiteyi ise İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği'nde okudu.

1983 yılında başladığı Güzel Sanatlar Reklamcılık A.Ş.'ne 1988 yılında ortak oldu ve o günden beri de yönetim kurulu üyeliği ve ajans başkanlığı görevini sürdürüyor.

1993 yılında atv'yi kurdu.

Bir dönem profesyonel basketbol oynayan Yiğit Şardan, millî takıma kadar yükseldi. Galatasaray'da Mehmet Cansun ve Adnan Polat dönemlerinde yönetim kurulu üyeliği yaptı. Türkiye Basketbol Federasyonu'nda yönetim kurulu üyeliği yaptı.

2012 yılında yöneticilik yaptığı dönemden kalan alacakları sebebiyle Galatasaray'ı icraya verdi.

Bir dönem Kasımpaşa'da yöneticilik yaptı.

2021 Galatasaray SK başkanlık seçiminde 6. aday oldu, 679 oy alarak seçimi 4. tamamladı.

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