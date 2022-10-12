Oyuncu Sarp Levendoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Sarp Levendoğlu kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Sarp Levendoğlu kimdir? Sarp Levendoğlu boy ve kilosu ne? Sarp Levendoğlu filmleri ve tv dizileri neler? İşte detaylar...

Oyunculuğa altı yaşında başlayan Sarp LevendoğluEmret Komutanım ve Gece Gündüz dizilerinde yönetmenlik yapmıştır. Gecenin Ucunda dizisinde canlandırdığı Ahmet karakteriyle adından söz ettiren Sarp Levendoğlukimdir, kaç yaşında ve Instagram hesabı nedir araştırılıyor. Sarp Levendoğlukimdir? Sarp Levendoğlukaç yaşında, nereli? Sarp Levendoğlubiyografisi! Detaylar haberimizdedir…

SARP LEVENDOĞLU KİMDİR?

Oyunculuğa altı yaşında başladı. Saint Benoit Lisesi'nden mezun olduktan sonra, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Görsel İletişim Tasarımı okudu ve İstanbul Kültür Üniversitesi oyunculuk bölümünden mezun oldu. Yönetmen Mustafa Altıoklar'ın yeğeni olması dolayısıyla ilk oyunculuk çalışmalarını onun projelerinde yapmıştır. Lise Defteri, Çınaraltı, Emret Komutanım, Zeliha'nın Gözleri adlı dizilerde ve O Şimdi Asker ile Emret Komutanım Şah Mat adlı sinema filmlerinde rol almıştır. Emret Komutanım ve Gece Gündüz dizilerinde yönetmenlik de yapmıştır. Daha sonra 2014-2015 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Küçük Ağa dizisinde rol aldı. Savaşçı dizisinde de Haydar Bozkurt rolünü üstlenmiştir. Daha sonra, TRT 1'de yayımlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Romen Diyojen'i canlandırdı. Küçük Ağa dizisinde başrolü paylaştığı Birce Akalay ile 1 Ağustos 2014 tarihinde evlendi ve 2017 yılında boşandılar. Star TV'de yayımlanmaya başlayan Gecenin Ucunda dizisinde Ahmet karakterini canlandırmaktadır.

SARP LEVENDOĞLU BOY VE KİLOSU NE?

Sarp Levendoğlu 1,95 cm boyundadır.