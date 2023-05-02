SAROS seçim sonuçlarını doğru tahmin ediyor mu? SAROS anket sonuçları güvenilir mi, geçmiş seçimlerde tahminleri tuttu mu?
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Anket araştırmaları seçim gündeminin en çok konuşulan konuları arasında yer alırken anket verileri herkesçe yakından takip ediliyor. En çok merak edilen anket firmalarından biri de SAROS oldu. Peki, SAROS seçim sonuçlarını doğru tahmin ediyor mu? SAROS anket sonuçları güvenilir mi, geçmiş seçimlerde tahminleri tuttu mu?
Seçim yaklaştıkça anket firmalarının paylaştığı anketler ilgi odağı oluyor ve anketler sonuçları analiz ediliyor. Bunun yanında anket firmalarının güvenilir olup olmadığı da araştırılıyor. Peki, SAROS seçim sonuçlarını doğru tahmin ediyor mu? SAROS anket sonuçları güvenilir mi, geçmiş seçimlerde tahminleri tuttu mu?
SAROS SEÇİM SONUÇLARINI DOĞRU TAHMİN EDİYOR MU?
SAROS ANKET SONUCU
Özhaseki: %44.3
Yavaş: %54.1
GERÇEK SONUÇ
Özhaseki: %47.13
Yavaş: %50.93