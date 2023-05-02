Şarkılarını kanser hastası çocuklara bağışladılar

İZMİR - İzmirli yapımcı ve müzisyen Evrim Ateşler, bugün müzik severlerle buluşan son şarkısının tüm tekrar kullanım izin haklarını Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı'na bağışladı.

İzmir'de onkoloji tedavisi gören çocukları yeniden hayata bağışlayacak pek çok eser ve projesiyle öne çıkan Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı bu kez farklı bir bağışla gündeme geldi. İzmirli yapımcı ve müzisyen Evrim Ateşler, bugün müzik severlerle buluşan son şarkısının tüm tekrar kullanım izin haklarını KİTVAK'a bağışladı.

Müzisyen Evrim Ateşler, İzmir'in Konak ilçesindeki bir otelde düzenlenen basın toplantısında, İzmirli girişimci Huriye Erman Öztin'in şiirine yazdığı "Kısmet" adlı besteyi Merve Cesur ile seslendirdiklerini açıkladı.

Amerikalı yapım ve dağıtım şirketi aracılığıyla tüm dijital platformlarda yayınlanan eserin ses mühendisliği işlemlerinin de Mehmet Ali Özbekli tarafından tamamlandığını kaydeden Ateşler, kutsal bir hedef için hizmet etmenin gururunu yaşadığını belirtti.

Ateşler, ilk kez böyle bir şey yaşadığını ve mümkün olduğunca şarkının maliyetini aza indirip daha fazla bağış toplayabilmesi için çabaladıklarını dile getirerek, "Kendi adıma şunu söyleyebilirim yaklaşık 30 yıldır bu işlerin içerisindeyim ve ben de bir ilki yaşıyorum. Bu bizim için de bir ilk KİTVAK'ın bir ilki olmak için de bir ilk. Dolayısıyla bu hadisenin biz de ortaya çıkardığı duygusal yoğunluk çok büyük ve çok onurlu, onun için bize şans verdikleri için teşekkür ediyoruz" dedi.

Söz yazarı Huriye Erman Öztin de eşine yazdığı şiirin, hasta çocukları iyileştirecek bir şarkıya dönüştüğü için çok mutlu olduğunu söylerken, "Böyle bir muazzam bir projenin içinde olduğu için çok mutlu ve çok müteşekkirim" dedi.

KİTVAK Yönetim Kurulu Başkanı İklil Ulueren de çeyrek asrı aşkın bir süredir hasta çocuklara hizmet eden vakıf olan KİTVAK'ın bütün çalışmalarını bağışlarla sürdüğünü dile getirerek, "Biz her zaman söze başlarken ve bitirirken sevgiyle deriz. Yaptığımız hizmetlerin sevgiyle olmasını isteriz. Bizim için her bağış çok önemli. Fakat eser telif hakkı gibi bir bağışı ilk kez alıyoruz. Bu da bizi çok mutlu etti" diye konuştu.

Öte yandan toplantının sonunda eser kullanım hakkına ilişkin protokol imzalandı.