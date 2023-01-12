Şarkılar Bizi Söyler, Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun'un sunumu ve her hafta farklı konuklarıyla izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Şarkılar bizi söyler her hafta farklı konukları ve müzik konseptiyle izleyicileri adeta büyülüyor. Peki, Şarkılarda bizi söyler bu haftaki konukları kimler? Şarkılar bizi söyler ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Her hafta Hakan Altun, Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici sunumuyla izleyici karşısına çıkan eğlence programı Şarkılar bizi söyler her hafta farklı konukları ve müzik konseptiyle izleyicileri adeta büyülüyor. Programınbu haftaki konukları izleyiciler tarafından araştırıyor. Peki, Şarkılarda bizi söyler bu haftaki konukları kimler? Şarkılar bizi söyler ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizde...

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI KİMLER?

Kanal D ekranlarındaher hafta birbirinden değerli ünü kişilerin konuk olduğu Cumartesi günü izleyicileri eğlenceye doyuran Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölümünde Alpay, Kubat, Gökhan Tepe, Cemil Demirbakan, Yeliz gibi ünlü isimler konuk olacak.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER NE ZAMAN,SAAT KAÇTA?

Ekranlarının sevilen müzik programı Şarkılarla bizi Söyler her hafta Cumartesi günleri saat :20.00 da Kanal D ekranlarından ,izleyicisiyle buluşuyor. Buna göre Şarkılarla bizi Söyler programı yeni bölümüyle 14 Ocak Cumartesi günü izleyicisiyle buluşacak.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER PROGRAMI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLADI!

Ekranların sevilen müzik programı Şarkılar bizi söyler 64.blümün ardından 65.bölüm fragmanı bir süredir izleyiciler tarafından merak ediliyordu. Programın yeni bölüm fragmanı yayınladı! İşte o sosyal medyada çok konuşulan fragman...