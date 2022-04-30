Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm yok mu, neden yok? 30 Nisan Cumartesi bugün Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm niye yok, bu hafta olmayacak mı?
- Güncelleme:
Kanal D'nin sevilen programı Şarkılar Bizi Söyler bugün yeni bölümüyle yayın akışında yer almadı. Bunun ardından izleyiciler, Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm yok mu, neden yok? 30 Nisan Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm niye yok, bu hafta olmayacak mı? merak etti. Peki, bu hafta Şarkılar Bizi Söyler olmayacak mı? Şarkılar Bizi Söyler bayram arası mı yaptı? Şarkılar Bizi Söyler neden ara verdi? İşte detaylar...
Şarkılar Bizi Söyler İnstagram'dan yapılan açıklamayla kolaj bölümü ekrana gelecek. Programın yeni bölümü olmayacak. Peki, Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm yok mu, neden yok? 30 Nisan Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm niye yok, bu hafta olmayacak mı? Detaylar sizlerle...
Şarkılar Bizi Söyler her hafta Cumartesi günü saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor. Fakat programın yeni bölümü 30 Nisan Cumartesi yani bugün ekranlara gelmeyecek. Yeni bölümün haftaya veya bayrama özel olarak yayınlanacağı tahmin ediliyor.
Kanal D'nin yayın akışına göre bugün Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümü yok. Programın eski bölümü ekranlara gelecek. İnstagram'dan yapılan paylaşıma göre bugün Şarkılar Bizi Söyler kolaj bölümüyle yayınlanacak.
- 18:45 - Kanal D Haber Hafta Sonu
- 20:00 - Şarkılar Bizi Söyler (Tekrar bölüm)
- 00:15 - Göktaşı Kıyameti (TV'de ilk)
Şarkılar Bizi Söyler, 25 Şubat 2021 tarihinde Kanal D'de Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici tarafından sunulmaya başlayan talk show türündeki Türk televizyon programı.