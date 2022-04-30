Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm yok mu, neden yok? 30 Nisan Cumartesi bugün Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm niye yok, bu hafta olmayacak mı?

Şarkılar Bizi Söyler İnstagram'dan yapılan açıklamayla kolaj bölümü ekrana gelecek. Programın yeni bölümü olmayacak. Peki, Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm yok mu, neden yok? 30 Nisan Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm niye yok, bu hafta olmayacak mı? Detaylar sizlerle...

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Şarkılar Bizi Söyler her hafta Cumartesi günü saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor. Fakat programın yeni bölümü 30 Nisan Cumartesi yani bugün ekranlara gelmeyecek. Yeni bölümün haftaya veya bayrama özel olarak yayınlanacağı tahmin ediliyor.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER BUGÜN YOK MU, NEDEN YOK?

Kanal D'nin yayın akışına göre bugün Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümü yok. Programın eski bölümü ekranlara gelecek. İnstagram'dan yapılan paylaşıma göre bugün Şarkılar Bizi Söyler kolaj bölümüyle yayınlanacak.

KANAL D 30 NİSAN YAYIN AKIŞI

18:45 - Kanal D Haber Hafta Sonu

Hafta Sonu 20:00 - Şarkılar Bizi Söyler (Tekrar bölüm)

00:15 - Göktaşı Kıyameti (TV'de ilk)

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER SUNUCULARI KİMLERDİR?

Şarkılar Bizi Söyler, 25 Şubat 2021 tarihinde Kanal D'de Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici tarafından sunulmaya başlayan talk show türündeki Türk televizyon programı.

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