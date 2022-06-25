Şarkılar Bizi Söyler var mı, yok mu, neden yok? 25 Haziran Şarkılar Bizi Söyler final mi yaptı, bitti mi? Şarkılar Bizi Söyler var mı, yok mu, niye yo

Şarkılar Bizi Söyler, 25 Şubat 2021 tarihinde olarak Kanal D'de Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici tarafından sunulmaya başlayan talk show türündeki Türk televizyon programı. Şarkılar Bizi Söyler var mı, yok mu, neden yok? 25 Haziran Şarkılar Bizi Söyler final mi yaptı, bitti mi? Şarkılar Bizi Söyler var mı, yok mu, niye yok?

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?

Şarkılar Bizi Söyler programı geçen hafta sezon finali yaptığı için bugün ekranlara gelmeyecek. Müzik programı geçtiğimiz hafta 53. bölümü ile sezon finali yapmıştı. Program sadece sezon finali yaptı normal final yapmadı. Gelecek sezonda kaldığı yerden devam edecek.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER SEZON FİNALİNDE KONUKLAR KİMDİ?

Programın geçen haftaki konukları Ebru Yaşar, Celil Nalçakan ve Bülent Altınbaş olmuştu.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER SUNUCULARI KİMLERDİR?

Fantezi müziğin iki güçlü kadın ve erkek vokali ile klarnetin ustası... Bir yanda Sibel Can ve Hakan Altun diğer yanda Hüsnü Şenlendirici... Üç büyük sanatçı, yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı'nın, yürütücü yapımcılığını Hülya Sepken'in üstlendiği program için ilk kez Kanal D ekranında buluşuyor.

Haberler.com - Gündem